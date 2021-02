Contul de Facebook al senatoarei Diana Șoșoacă a fost blocat. "Doar eu și Trump mai suntem blocați pentru atitudinile noastre"

Senatoarea Diana Șoșoacă a anunțat că de azi dimineață are contul de Facebook blocat.

Motivul pentru care a fost blocată, după cum spune senatoarea, ar fi că i-a zis unei femei că are "o față de doamnă de râd și curcile pe care le crește".

Diana Șoșoacă a anunțat că a fost blocată pe Facebook, în direct la România TV.

”Am contul blocat de azi dimineață, doar eu și Trump mai suntem blocați pentru atitudinile noastre. În schimb, în noi se dă într-un hal fără de hal. Mi s-a spus că am fost blocată pentru că i-am spus unei doamne că are o față de doamnă de râd și curcile pe care le crește. Având în vedere că dânsă mă înjurase inimaginabil și eu am reclamat-o pe ea” , a declarat avocata.

Diana Șoșoacă, protagonista unui scandal cu Grigore Cartianu

În urmă cu câteva zile, tot senatoarea Diana Șoșoacă a fost protagonista unui scandal cu Grigore Cartianu, într-o emisiune de la postul Realitatea Plus, unde cei doi s-au contrazis pe diverse teme – în cele din urmă, după schimburi tensionate de replici, parlamentara a părăsit emisiunea.

Scandalul a atins noi cote atunci când Diana Șoșoacă a invocat un articol de presă despre Grigore Cartianu, articol în care se susținea că jurnalistul „își trage rădăcinile” din fosta Securitate și că „de-a lungul timpului a supt de la Voiculescu, apoi de la Patriciu, acum a devenit mulgătoarea USR. Putoarea la putoare trage”.

„Nu vă e ruşine să invocaţi aceste minciuni? Cum adică Securitate? Sunteţi o nesimţită. O nesimţită ordinară!”, a fost reacția lui Grigore Cartianu, iar cei doi au început să vorbească în același timp.

Spiritele au părut că se calmează, iar la un moment dat Grigore Cartianu a acuzat-o pe senatoare de o încălcare a legii în Valea Jiului pe motiv că nu a purtat mască și s-a îmbrățișat cu oamenii din mulțime.

„Cineva care nu cunoaște legea, nici măcar limitele jurnalismului”, i-a răspuns Diana Șoșoacă, ironic. Vădit nervos că a fost întrerupt din nou, Grigore Cartianu i-a transmis: „Nu fiţi mahalagioacă! Nu e în stare să asculte o frază până la capăt!”.

Într-un final, senatoarea Diana Șoșoacă a părăsit emisiunea, spunând că nu stă alături de „o asemenea caricatură de jurnalist”.