Contul de Twitter al lui Donald Trump, închis definitiv pentru „incitare la violență”

Platforma Twitter a suspendat permanent contul președintelui încă în funcție al SUA, Donald Trump, invocând „incitarea la violenţă”, după ce protestul susținătorilor săi a degenerat în ciocniri violente cu forțele de ordine.

Manifesațiile de la Capitoliu au izbucnit la scurt timp după ce Donald Trump a făcut un apel controversat pe Twitter, adresat votanților săi.

Contul de Twitter al lui Donald Trump, închis definitiv

„Statele vor să își corecteze voturile, despre care știu că sunt bazate pe iregularități și fraudă, iar procesul corupt nu a primit aprobarea legislativelor. Mike Pence nu trebuie decât să le trimită înapoi către state ȘI CÂȘTIGĂM. Fă-o, Mike, acesta este momentul pentru curaj extrem!”, a scris Trump pe Twitter, mesaj ce a determinat reacții violente din partea simpatizanților.

„După o analiză atentă a tweet-urilor recente de pe contul @realDonaldTrump şi a contextului acestora am suspendat definitiv contul din cauza riscului de a continua incitarea la violenţă”, a precizat compania americană într-o postare.

After close review of recent Tweets from the @realDonaldTrump account and the context around them we have permanently suspended the account due to the risk of further incitement of violence.https://t.co/CBpE1I6j8Y

— Twitter Safety (@TwitterSafety) January 8, 2021

Inițial, reţeaua socială a şters mai multe tweet-uri ale preşedintelui republican încă în exerciţiu, care până în ultima clipă a contestat validitatea alegerilor prezidenţiale, suspendând contul acestuia (cu peste 88 de milioane de urmăritori) timp de 12 ore.I-a trimis soţului o poză cu băieţelul şi noul căţel. El a sunat-o repede: Ia copilul şi fugi, ăla nu e câine!

De asemenea, Twitter a mai anunţat că va suspenda permanent și conturile care promovează conţinut QAnon, interzicând promotori de dreapta ai teoriilor conspiraţioniste precum Michael Flynn şi Sidney Powell după asaltul de miercuri asupra Capitoliului de către susţinători violenţi ai preşedintelui Donald Trump, transmite Reuters. Platforma l-a suspendat deja pe Ron Watkins, administratorul site-ului de imagini compuse din panouri de mesaje 8kun, care serveşte efectiv ca bază pentru mişcarea conspiraţionistă QAnon.

„Având în vedere potenţialul reînnoit de violenţă din preajma acestui tip de comportament în zilele următoare, vom suspenda permanent conturi care sunt dedicate exclusiv partajării conţinutului QAnon”, a anunţat Twitter într-un comunicat.

Și compania Facebook a decis să nu îi mai permită accesul lui Donald Trump pe platformă până după învestirea noului preşedinte, Joe Biden, programată pentru 20 ianuarie.

Mark Zuckerberg, despre blocarea contului lui Donald Trump

Mark Zuckerberg, fondatorul Facebook, a decis să suspende și el contul lui Donald Trump de pe rețeaua socială.

„Evenimentele șocante din ultimele 24 de ore demonstrează clar că președintele Donald Trump intenționează să-și folosească timpul rămas în funcție pentru a submina tranziția pașnică și legală a puterii către succesorul său ales, Joe Biden.

Decizia sa de a-și folosi platforma pentru a admite mai degrabă decât a condamna acțiunile susținătorilor săi la clădirea Capitolului a deranjat pe bună dreptate oamenii din SUA și din întreaga lume. Ieri am eliminat aceste declarații pentru că am considerat că efectul lor - și probabil intenția lor - ar fi să provoace violențe suplimentare.

După certificarea rezultatelor alegerilor de către Congres, prioritatea pentru întreaga țară trebuie să fie acum să se asigure că cele 13 zile rămase și zilele după inaugurare trec în mod pașnic și în conformitate cu normele democratice stabilite.

În ultimii câțiva ani, i-am permis președintelui Trump să folosească platforma noastră în concordanță cu propriile reguli, eliminând uneori conținutul sau etichetând postările sale atunci când acestea încalcă politicile noastre. Am făcut acest lucru deoarece credem că publicul are dreptul la un acces cât mai larg posibil la discursuri politice, chiar și discursuri controversate. Dar contextul actual este acum fundamental diferit, implicând utilizarea platformei noastre pentru a incita la insurecții violente împotriva unui guvern ales democratic.

Credem că riscurile de a permite președintelui să continue să folosească serviciul nostru în această perioadă sunt pur și simplu prea mari. Prin urmare, extindem blocul pe care l-am plasat pe conturile sale de Facebook și Instagram pe termen nelimitat și cel puțin următoarele două săptămâni până la finalizarea tranziției pașnice a puterii”, a transmis Mark Zuckerberg pe Facebook.