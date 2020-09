Sute de mii de conturi de Facebook și Instagram vor fi dezactivate. Utilizatorii vor primi bani să se deconecteze

Populara aplicație Facebook va oferi bani utilizatorilor pentru a nu o folosi în perioada premergătoare alegerilor prezdențiale, care vor avea loc în luna noiembrie. Anunțul a fost făcut chiar de companie și include și platforma Instagram, care aparține respectivei companii. Datele colectate în timpul deconectării vor face parte dintr-un studiu legat de impactul rețelelor sociale asupra atitudinii politice și comportmanetului în timpul campaniei electorale.

"Pentru a continua să amplificăm tot ceea ce este bun pentru democrație pe rețelele de socializare și pentru a atenua ceea ce nu este necesar, avem nevoie de cercetări mai obiective.De aceea, astăzi anunțăm un nou parteneriat de cercetare pentru a înțelege mai bine impactul Facebook și Instagram asupra atitudinilor și comportamentelor politice cheie în timpul alegerilor din SUA 2020”, au transmis reprezentanții companiei.

Potrivit fox5dc.com, experimentul va începe în curând și se va termina în decembrie. Conturile ar putea fi inactive între una și șase săptămâni, iar utilizatori vor lua parte la un sondaj înainte ca profilurile lor să fie reactivate. Se estimează că 400.000 de persoane ar putea să ia parte la studiu.

„Contul va fi dezactivat la sfârșitul lunii septembrie, fie pentru o săptămână, fie pentru 6 săptămâni. Pentru a participa, trebuie să fiți dispus să vă dezactivați contul atât pentru perioada de timp, cât și să nu utilizați Instagram în acel moment. Când începe studiul, veți afla pentru ce perioadă de timp ați fost selectat.”, se arată în mesaj.

Inițial, compania a transmis că studiul va fi realizat de cercetători independenți care nu vor fi plătiți de Facebook, iar rezultatele cercetării ar urma să apară la jumătatea anului viitor.

Ulterior, pe platformă a apărut o listă de recompense care variază între 10 și 120 de dolari.

So Facebook is now going to pay people to deactivate their IG and FB accounts before Election Day. It’s part of the research experiment announced Monday but WOW. This notice went out this week. pic.twitter.com/tV7DAw8F5I