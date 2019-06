În această perioadă se desfășoară ample exerciții ale trupelor NATO în România.

În acest context, la punctul de control de la Fetești ar fi avut loc un incident care a provocat un adevărat haos.

În cadrul unui astfel de exercițiu, militarii ar fi greșit coordonatele și ar fi intrat cu tancurile pe terenul unui agricultor.

Mai mult, în cadrul evenimentului ar fi început să se tragă cu gloanțe oarbe, muncitorii de la stația de taxare de la Fetești fugind din zonă.

Ulterior, ar fi venit poliția iar cei care desfășurau exercițiul ar fi recunoscut că s-au greșit coordonatele și sunt pe un câmp greșit, însă nu mai au ce să mai facă.

