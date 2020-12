Coordonatorul Grupului de lucru Vaccinologie, despre provocările logistice din campania de vaccinare. Gindrovel Dumitra: Orice medic își dorește să se vaccineze, să scape de această nebunie în care trăim (VIDEO)

Gindrovel Dumitra, coordonatorul Grupului de lucru Vaccinologie, a vorbit despre provocările logistice „extrem de importante” pe care le presupune campania de vaccinare împotriva COVID-19. În direct pe B1 TV, sâmbătă, el a subliniat că „există un efort conjugat în acest moment în care sunt implicate nu doar Sănătatea, este implicată și Armata, este implicat și Ministerul Afacerilor Interne, și așa mai departe, astfel încât în final să ajungem ca această provocare pentru noi, această campanie de vaccinare, să fie un real succes”.

