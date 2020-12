Coordonatorul Grupului de Vaccinologie, despre începerea vaccinării anti-COVID în Marea Britanie: Este una dintre cele mai bune vești pe care le puteam primi în acest an. Este un moment istoric (VIDEO)

O bunică de 90 de ani din Marea Britanie este prima persoană din lume căreia i-a fost administrat vaccinul anti-COVID al Pfizer, după ce acesta a fost aprobat. Margaret Keenan a fost vaccinată la spitalul din Coventry, din centrul Angliei. Într-o intervenție telefonică în cadrul Știrilor B1 TV, Gindrovel Dumitra, coordonator al grupului de vaccinologie din Societatea Națională a Medicilor de Familie, a declarat că este vorba despre un adevărat moment istoric.

„Este una dintre cele mai bune vești pe care le puteam primi în acest an. Practic discutăm despre un «antidot». Nu e vorba despre un antidot, ci despre un vaccin care este capabil, în acest moment, să ne creeze condiții de siguranță, adică să ne îndrepte către acel moment în care bunicii noștri își pot petrece sărbătorile în siguranță alături de noi. Din punctul meu de vedere, într-adevăr, este un moment istoric. Această persoană este prima din lume care primește vaccinul după aprobare pentru că, în acest moment, mai avem cel puțin încă 44.000 de persoane vaccinate cu acest vaccin în studiile clinice”, a declarat Gindrovel Dumitra.

Întrebat dacă este de așteptat ca și românii să fie la fel de receptivi precum britanicii în privința administrării vaccinului anti-coronavirus, Gindrovel Dumitra a răspuns: ”Opinia mea este că și la noi, la fel ca în Marea Britanie, vom avea un segment foarte important din populație care va accepta cu entuziasm vaccinul. Sigur că, ca și în Marea Britanie, vor exista și sceptici și persoane reticente, persoane care se vor opune din principiu, persoane care oricum sunt și anti-mască, anti-vaccin și anti orice”.

De asemenea, întrebat cum ar putea fi convinse aceste persoane să accepte totuși să se vaccineze anti-COVID-19, Dumitra a precizat: ”În orice țară vaccinul va fi gratuit pentru că este o problemă de sănătate publică. Cu siguranță vom avea destul de multe instrumente pin care să-i facem pe oameni să înțeleagă care sunt beneficiile vaccinării, iar cel mai important instrument este comunicarea transparentă. În acest moment chiar nu avem nimic de ascuns, toate datele sunt cât se poate de clare și favorabile, astfel încât orice persoană să ia o decizie favorabilă. (...) Una dintre cele mai importante măsuri pe care le putem lua în această perioadă, pe lângă disponibilitatea vaccinului o reprezintă crearea acelor capacități prin care putem aduce vaccinul pentru a putea fi administrat ușor. Practic, trebuie să creăm condițiile prin care decizia de a primi vaccinul să reprezinte o decizie ușoară”.

Au adoptat un băiat de 14 ani, dar, când l-au controlat, au aflat cu ce monstru trăiau în casă. Era, de fapt...

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.