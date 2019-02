REVOLTĂTOR: Copii și bătrâni DROGAȚI de angajații unor centre de îngrijire (VIDEO)

Apar informaţii cutremurătoate în cadrul unei anchete făcute în trei centre de îngrijire a copiilor şi bătrânilor din Gorj. Autorităţile au descoperit că angajaţii statului îi drogau chiar pe cei pe care ar fi trebuit să îi ocrotească, informează Știrile Pro TV. Motivul este unul halucinant. Cei aproximativ 150 de copii şi vârstnici, trebuiau ţinuţi în stare de somnolenţă pentru a nu-i deranja pe îngrijitori.

Totul a fost dat în vileag de către fostul şef al Direcţiei de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului din Gorj căruia i s-au părut suspecte cantităţile mari de antidepresive şi calmante consumate în cămine şi a cerut anchete, iar când bănuielile i s-au confirmat, a sesizat DIICOT-ul.

Anchetatorii au descoperit că personalul celor trei centre sociale dădea pacienţilor medicamente cu efect psihotrop fără niciun fel de recomandare din partea medicilor. Angajaţii i-ar fi drogat pe pacienţi, ca să-i ţină în stare de somnolenţă şi astfel să nu-i mai deranjeze.

"În trei centre sociale de pe raza judeţului Gorj s-au administrat unor persoane medicamente care intră în categoria substanţelor psihotrope, fără a exista o recomandare medicală de la un medic specialist”, a declarat Mihaela Porime, purtător de cuvânt al DIICOT, pentru Știrile Pro TV.

În centrele vizate de anchetă sunt internaţi aproape 150 de bătrâni şi copii cu dizabilităţi.

Unul dintre căminele aflate în acnhetă este cel din localitatea Dobriţa. Acesta adăposteşte 61 de persoane în vârstă. Şeful instituţiei respinge acuzaţiile.

"Medicamentele cu conţinut stupefiant şi psihotrop sunt ţinute în dulap metalic închis şi doar sub controlul asistentelor medicale, pentru că unitatea noastră nu are medic. Ele sunt obţinute pe baza prescripţiilor medicale speciale, asistentele medicale aplică tratamentul conform reţetelor”, a declarat Constantin Petcoiu, șeful complexului Dobrița.

Celelalte două centre sunt în Târgu Jiu. Toate trei căminele aparţin Direcţiei pentru Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului din Gorj.

Reprezentanţii Consiliului Judeţean Gorj spun că ştiu de anchetă, însă nu par a foarte îngrijoraţi.

"S-au constatat anumite abateri cu privire la completarea registrelor, în sensul că nu ar fi fost semnate sau nemenţionat numele persoanei şi să fie doar semnătura persoanei care a administrat medicamentul şi la ce oră, cât şi cu privire la depozitarea medicamentelor. Ele trebuie depozitate în nişte fişete încuiate, la care are acces doar un anumit personal", a precizat Cristina Rădulea, secretar al Consiliului Județean Gorj.



Printre probele ridicate de procurorii DIICOT sunt şi documentele de achiziţie pentru medicamente din cele trei centre. De asemenea, mai mulţi angajaţi au fost audiaţi până în prezent, însă până acum nicio persoană nu a fost pusă sub acuzare.

