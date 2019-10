Un nou caz şocant a ieşit la iveală. Un bărbat de 52 de ani a sechestrat şi abuzat sexual copii proveniţi din centre de plasament. Individul a fost identificat de poliţişti şi a fost reţinut. Unul dintre copii a fost închis într-o baracă din Călărași, iar celălalt a fost găsit în Sectorul 3 al Capitalei, informează B1 TV.

Poliţiştii au fost sesizaţi după ce un copil a dispărut dintr-un centru de plasament şi nu fusese prima dată când avusese loc un astfel de incident.

Echipajele care au plecat în căutarea minorului au avut indicii că acesta s-ar afla la o adresă din Călărași, conform unor surse judiciare. Agenţii au găsit la fața locului, însă, un alt minor sechestrat într-o baracă. Copilul ar fi fost agresat sexual de bărbat. Ulterior, după mai multe cercetări, primul copil dat dispărut a fost găsit sechestrat într-o locuinţă din Sectorul 3 al Bucureștiului care îi aparținea aceluași bărbat.

Din primele informaţii, se pare că bărbatul pe nume Viorel Lupşa ar fi profitat de situaţia precară a unor minori ca să îi agreseze, acesta fiind, de fapt, un mod de operare, potrivit aceloraşi surse.

„În fapt, pe baza informațiilor colegilor din cadrul Poliției Capitalei, polițiștii din cadrul Serviciului de Investigații Criminale Călărași au identificat în locuința suspectului un minor și la o adresa din București un alt minor, ambii instituționalizați, despre care, din primele verificări, există indicii ca ar fi victime ale celui în cauză", a explicat purtătorul de cuvânt al IPJ Călărași, potrivit Digi 24.

În acest caz a fost deschis un dosar penal, iar individul de 52 de ani a fost reţinut. Acesta este cercetat acum pentru lipsire de libertate și pentru infracțiuni contra libertăţii şi integrităţii sexuale.

