TEROARE la o grădiniță din București! Fetiţă orfană de mamă umilită de educatoare (VIDEO)

Cursuri sub teroare la o grădiniţă din Capitală.

O educatoare a fost înregistrată cum ţipă la copii.

Sătul ca fiului lui să meargă acasă mereu tensionat, un părinte a înregistrat totul pe furiş şi apoi a mers la conducerea grădiniţei.

Înregistrările în care se aude discursul educatoarei au fost făcute de tatăl unui copil care mai apoi i-a anunțat pe ceilalți părinți.

Consiliul grădiniței a luat o primă decizie în acest caz. A înlocuit-o pe educatoare.

Educatoarea este în vârstă, așa că cea mai gravă urmare a anchetei ar fi pensionarea anticipată.

În cazuri similare, conducerea grădinițelor a dispus fie scăderea salariului pentru câteva luni, fie angajatele au primit o mustrare.

