Copiii depistați pozitiv cu COVID-19, dar asimptomatici nu ar trebui să ia un tratament preventiv. Explicațiile doctorului Mihai Craiu

Doctorul Mihai Craiu atrage atenția asupra aplicării oricăruit timp de tratament preventiv, în cazul copiilor depistați pozitiv cu SARS-CoV-2, dar care nu prezintă simptome. Medicul a distribuit un mesaj pe rețele sociale în care face referire în special la tratamentul cu antibiotice.

În cazul unui minor, care a luat contact cu un părinte bolnav de COVID-19, dar care este asimptomatic, tratamentul preventiv ar fi indicat să fie evitat.

„In ultimele zile am început să vedem din ce în ce mai mulți copii COVID19 pozitivi. Marea majoritate sunt diagnosticați pentru ca au o maladie severă, DIFERITĂ de COVID19, într-un scenariu ce impune spitalizarea. Conform regulamentului INSMC toți copiii ce au nevoie de internare sunt testati PCR. In vară vedeam 1 caz pozitiv la 4-5 zile, acum vedem unul la cateva ore. Deci am reușit!! Iresponsabilitatea unora, prostia altora si nerespectarea regulilor de către bună parte dintre noi "a împins" infecția cu noul coronavirus și la copii. Inclusiv la cei care stau continuu acasă, având comorbidități.

Din rațiuni etice nu voi vorbi despre cazuri. Încă nu... Incă sper să realizăm că riscăm să ne omorâm și copiii, nu numai bunicii! Chiar dacă infecția cu SARS-CoV-2 evoluează ușor la majoritatea copiilor, cei având comorbiditați vor fi la fel de expuși riscurilor ... ca și adulții ce au maladii similare.

Voi atrage atenția asupra unui scenariu ingrijorător. Deoarece mulți copii au părinții depistati COVID19 + este important să știm ce trebuie făcut cu un copil ASIMPTOMATIC. Chiar dacă este testat pozitiv copilul, un asimptomatic sau având o formă minoră de boală, NU TREBUIE tratat "preventiv" cu nimic. Zice protocolul Societații Italiene de Infecții Pediatrice (cel mai nou, din țara UE unde chiar au fost mulți copii depistați) - https://ijponline.biomedcentral.com/.../s13052-020-00900-w

MESAJ DE LUAT ACASA - un copil asimptomatic dupa contact cu un părinte bolnav, COVID+, nu primește profilactic antibiotice. Este complet INTERZISĂ administrarea de azitromicină sau altele, mai ales fără consult medical”, a explicat doctorul Mihai Craiu, pe Facebook.