Un copil de numai patru ani se zbate între viaţă şi moarte în urma unui accident cumplit petrecut în gospodăria bunicilor.

Spre seară, copilul ieşise în sat împreună cu mama lui, în timp ce tatăl a ajutat în gospodărie la strângerea mai multor gunoaie şi resturi de vegetaţie din grădină.

TRAGEDIA MOMENTULUI! A MURIT ÎN LUNA DE MIERE! VEZI REPEDE CINE E MIREASA CELEBRĂ! DOAMNE, CE DRAMĂ

Acesta a decis să le dea foc într-un loc mai ferit, aproape de gardul gospodăriei, care dădea spre şosea, aproape, însă, de poarta de acces în curtea casei dinspre stradă.

ȘOC MONDEN! BIANCA DRĂGUȘANU A FOST BĂTUTĂ CRUNT! BLONDINA E UMPLUTĂ DE VÂNĂTĂI! IMAGINI DE COȘMAR (GALERIE FOTO)

La un moment dat, când focul ardea mai puternic, printre gunoaiele găsite, tatăl a aruncat şi un recipient de plastic în care se afla diluant. Substanţa puternic inflamabilă s-a arons, iar recipientul a explodat, aruncând jerbe de flăcări la distanţe de câţiva metri.

DOAMNE, CE TRAGEDIE! OANA ROMAN A FOST GĂSITĂ ÎNTR-O BALTĂ DE SÂNGE! DIN PĂCATE A FOST PREA TÂRZIU! IMAGINI GREU DE PRIVIT (GALERIE FOTO)

Din nefericire, exact atunci pe poartă a intrat şi copilul, care a fost surprins de bila de foc creată de explozie, trupul micuţului fiind practic înghiţit de flăcări.

Disperat, tatăl a sărit să îşi ajute copilul şi să stingă flăcările care i-au cuprins hăinuţele. Bărbatul s-a ars şi el pe ambele mâini, flăcările provocându-i răni grave la degete, iar micuţul a intrat în stare de şoc.

O ambulanţă cu asistent a plecat imediat de la Dorohoi, pentru a ajunge cât mai repede la copil şi a-i acorda primul ajutor, în acelaşi timp de la Botoşani plecând şi ambulanţa de terapie intensivă a SMURD.

Copilul a ajuns în grija personalului medical, care i-a acordat primul ajutor şi l-a înfăşurat în folii speciale pentru astfel de situaţii, micuţul fiind intubat şi sedat.

Din cauza rănilor grave, micuţul a fost transportat la un spital din Capitală cu un elicopter SMURD.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.