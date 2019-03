CLIPE DE GROAZĂ pentru un copil de doi ani: Lăsat nesupravegheat, micuțul a căzut într-o oală cu mâncare fierbinte. În ce stare se află acum (VIDEO)

O clipă de neatenţie a unei mame s-a sfârşit îngrozitor pentru copilul acesteia de numai doi ani. Micuţul se juca prin casă, iar la un moment dat s-a împiedicat şi a căzut într-o oală cu mâncare fierbinte. Copilul a ajuns de urgenţă la spital, informează B1 TV.

Incidentul s-a petrecut sâmbătă, în localitatea Coșula, din județul Botoșani. Băieţelul de numai doi ani se afla în bucătărie, împreună cu mama sa. Copilul se juca şi alerga prin casă, însă la un moment dat, acesta s-a împiedicat şi a căzut într-o oală cu mâncare fierbinte. Asta după ce femeia lăsase recipientul respectiv într-un loc accesibil copilului.

Atentă cu alte treburi prin casă, mama acestuia nu a observat la timp cele întâmplate, însă ţipetele copilului au alertat-o pe femeie imediat. Aceasta l-a scos pe cel mic din lichidul fierbinte şi a sunat la 112.

La scurt timp, la faţa locului a ajuns un echipaj de terapie intensivă mobilă, care i-a acordat micuţului primul ajutor. În cele din urmă, acesta a fost transportat la spital cu arsuri de gradul 1 şi 2, pe aproximativ 6% din suprafaţa corpului.

