Un copil de trei ani din județul Vaslui se află în stare gravă, după ce rufele puse la uscat pe sobă au luat foc și au căzut peste patul în care el dormea, informează B1 TV.

Copilul dormea lângă o sobă pe care erau mai multe rufe la uscat. Băiețelul era singur în casă, părinții lui fiind ocupați cu treburi în gospodărie. La un moment, una dintre hainele de pe sobă s-a aprins şi a căzut pe patul în care dormea micuţul. În câteva minute copilul a fost înghiţit de flăcări.

„Copilul a fost găsit conștient, coerent, dar prezenta o arsură pe o suprafață foarte mare, 75%, de gradele 2 și 3, era în șoc hipovolelmic, cu tulburări de respirație", a declarat Dan Ungureanu, SAJ Vaslui.

Cea care a sunat la 112 a fost mama copilului, care l-au auzit pe acesta țipând. Inițial, copilul a fost transportat la spitalul din Bârlad, după care a fost transferat, în stare gravă la Spitalul de Copii Sfânta Maria din Iași.

