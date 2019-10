TRAGEDIE în Satul Mare! Elev, în STARE CRITICĂ după ce a căzut de pe o balustradă din școală (VIDEO)

Incident grav în Satu Mare!

Un băiat de 15 ani este în stare critică după ce a căzut de pe o balustradă la Şcoala Gimnazială din Odoreu. Copilul era cunoscut drept consumator de etnobotanice şi e posibil să se fi aflat sub influenţa lor şi în momentul accidentului.

Elevul se afla într-o pauză când, pe holul școlii, s-a urcat pe balustrada scărilor, a alunecat și a căzut de la etajul doi.

Martori la incident au fost și alți copii din școală. Un profesor a fost cel care a sunat la 112 și a alertat autoritățile. Victima a rămas inconștientă în urma căzăturii și a fost transportată la Unitatea de Primiri Urgențe. Din cauza traumatismelor garve, victima a fost transportată cu un elicopter SMURD la un spital de la Cluj-Napoca, starea lui fiind stabilă în acest moment.

Reprezentanţii ISJ Satu Mare au precizat că elevul era cunoscut ca având grave probleme de comportament în şcoală şi în afara ei. Mai mult, potrivit unor surse, acesta era cunoscut drept consumator de etnobotanice şi e posibil să se fi aflat sub influenţa lor şi în momentul accidentului.

Atât poliţia cât şi inspectoratul şcolar au deschis o anchetă. Un incident similar a avut loc la începutul lunii la o școală din Bistrița-Năsăud. Acolo un copil de 13 ani a picat în gol. Și atunci elevii se aflau în pauză, băiatul s-a urcat pe balustrada scărilor, iar într-o clipă de neatenție s-a prăbușit de la etajul al doilea al clădirii.

