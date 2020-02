Un copil de 9 ani îi mărturisește mamei că vrea să se sinucidă! A fost batjocorit de colegi (VIDEO)

Un băiețel a spus mamei lui că vrea să moară. Acesta a fost victima bullyng-ului din cauza handicapului vizibil pe care îl are.

Copilul, în vârstă, de 9 ani, din Australia suferă de acondoplazie, tulburare genetică ce are ca rezultat nanismul, potrivit spynews.ro, care citează stuff.co.nz.

Mama, Yarraka Bayles, a distribuit pe rețelele sociale un material video în care se vede cum fiul său, Quaden, plânge și cere o funie cu care să se spânzure. Asta după ce a fost batjocorit de colegii de școală.

„Tocmai mi-am luat fiul de la şcoală, am asistat la un episod de bullying. L-am sunat pe director şi vreau ca oamenii, părinţii, profesorii să ştie că acestea sunt efectele pe care le are bullying-ul. Asta se întâmplă“, a spus Bayles.

După ce a ajuns la școală, femeia a fost uimită când a văzut o elevă care „îl loveşte pe cap ca pe un căţeluş“, potrivit declaraţiilor făcute pentru agenţia de presă australiană SBS.

Prin filmulețul distribuit, a vrut să arate efectele tragice pe care ale bullying-ului. Quaden a mai încercat să-și ia viața pe când avea doar șase ani. totul s-a petrecul când bunicul său a decedat. Încercări de acest fel au mai existat de atunci.

„Este terorizat constant, aşa că acum avem un copil foarte disperat din cauza faptului că este batjocorit în fiecare zi la şcoală. Simt că nu reuşesc ca părinte, simt că eşuează sistemul de învăţământ“, a mai spus femeia.

Băiatul a fost retras de la școala respectivă şi va fi şcolit acasă, cel mai probabil.

