Un copil de trei ani din județul Vaslui, care a suferit arsuri grave, a fost adus în stare critică în București. Băiatul a ajuns pe mâna medicilor din Capitală, după ce a fost plimbat între trei spitale, pentru că nu era niciun pat liber în secţiile de mari arşi din Moldova, informează B1 TV.

Băiatul care a suferit arsuri grave după ce au căzut peste el haine în flăcări, de pe soba lângă care dormea, are arsuri de gradul trei pe 75% din suprafața corpului.

Inițial, copilul a ajuns la spitalul din Bârlad.

”Suferise arsuri pe aproximativ 70-75% din suprafața corpului, iar ambele brațe aveau arsuri circumferențiale ceea ce provoacă ischemie care împiedică circulația și inervația de la nivelul membrelor. S-a decis în echipă cu cei de la Spitalul Clinic Sfânta Maria din Iași și cu cei de la București că acest copil va fi întâi adus la Spitalul de Pediatrie din Iași și va suferi intervenția chirurgicală care îi va salva mâinile și apoi va fi transferat la București”, a declarat Dana Cimpoieșu, purtător de cuvânt al SMURD Iași.

Transferul a fost întârziat din cauza condițiilor meteo nefavorabile. Elicopterul nu a putut fi ridicat de la sol. Medicii au decis să îl trimită la București cu o ambulanță de terapie intensivă mobilă.

”SMURD Iași a transferat acest copil intubat, ventilat mecanic, sub anestezie generală. Evident cazul este critic, suprafața arsă este foarte mare și gravitatea arsurilor este foarte mare”, a mai spus Dana Cimpoieșu.

Medicii fac eforturi uriaşe pentru a-i salva viaţa copilului. Acest caz readuce în atenție o problemă gravă a sistemului medical din țara noastră. România tot nu-şi poate salva pacienţii cu arsuri grave. Pentru astfel de răniţi avem doar 23 de paturi pentru mari arși adulți și 10 pentru copii, care sunt mereu ocupate.

