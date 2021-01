Copil din Arad, căutat de peste 36 de ore. Sute de oameni încearcă să dea de urma sa. Elicopter al Poliției, implicat în operațiune (VIDEO)

Au trecut mai mult de 36 de ore de când un copil de 7 ani, dat dispărut de mama lui după ce a plecat la joacă, este căutat pe câmpurile unui sat din judeţul Arad, informează B1 TV. Sute de oameni, polițiști, jandarmi, pompieri, pădurari și foarte mulți voluntari, încearcă să dea de urma băiatului. Sunt folosiţi şi câini de urmă, iar zona a fost survolată şi de un elicopter al poliţiei.

Peste 250 de pompieri, poliţişti, jandarmi, dar şi voluntari îl caută pe băiatul de 7 ani, care a plecat să se joace şi nu s-a mai întors acasă. De sâmbătă seara a dispărut copilul, iar de atunci nici urmă de el.

„Căutările pentru găsirea minorului au fost extinse aseară pe o rază de 15 - 20 km. La căutări au fost angrenate echipe de la toate armele ministerului, respectiv polițiști, jandarmi, salvatori ISU, câini de căutare. Aceste căutări au fost sprijinite aseară de peste 150 de voluntari cu ATV-uri și autoturisme de teren”, a declarat Adina Aconstantinesei, purtător de cuvânt al Inspectoratului de Poliție Județean (IPJ) Arad.

De la o oră la alta tot mai mulţi oameni din satul Vînători, de unde este copilul, s-au alăturat căutărilor. Fără succes însă.

„Sunt luate în considerare și folosirea mijloacelor tehnice aeriene în situația în care ne vor permite condițiile meteo”, a mai precizat Aconstantinesei.

Şi, întradevăr, când ceaţa s-a mai risipit a fost adus şi un elicopter al Ministerului de Interne care să ajute la căutări.

Copilul are 1,20 metri înălțime, păr șaten, față ovală, constituție astenică. Însă nici măcar mama lui nu ştie cum era îmbrăcat când a plecat de acasă. Poliţia a publicat o fotografie a minorului şi cere ajutorul populaţiei pentru a-l găsi.

Persoanele care dețin informații ce pot conduce la depistarea minorului sunt rugate să apeleze numărul de urgență 112 sau să se adreseze celei mai apropiate secții de poliție.

