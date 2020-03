UPDATE: Eleva va fi testată, miercuri, de reprezentanții DSP, potrivit unui mesaj transmis de reprezentanții școlii.

”In cursul zilei de astazi (miercuri, n.r.) cei de la DSP vor testa copilul si familia si se va incepe ancheta epidemiologica.Inspectoratul scolar va comunica imediat ce va primi rezultatele”, este mesajul primit de părinții celorlalți elevi din școală.

Fiica unei femei infectată cu virusul din China s-a prezentat la școală până marți.

Femeia s-a întors din Israel pe 29 februarie, însă nu a informat părinții celorlalor elevi deoarece, suține ea, că a anunțat instituțiile de învățământ.

” Stimați părinți

Nu v-am informat deoarece am mers pe varianta in care am anunțat instituțiile unde copilul meu invata, pentru ca acestea sa va informeze corect si concret despre cum se poate administra aceasta situatie.

Astăzi am aflat rezultatul, iar starea mea de sănătate este bună.

Copilul meu nu a fost încă testat. Eu voi fi internată în această seară la Balș si de acolo probabil se vor face următoarele demersuri.

Imi pare rau ca nu va pot oferi mai multe detalii si imi pare rau ca institutiile nu stiu sa comunice si sa se organizeze.

Va doresc sănătate”, le-a transmis aceasta părinților.

Cu toate acestea, Școala Gimnazială nr. 56, cea la care copilul este elev în clasa întâi, neagă faptul că a fost informată.

Mai mult, a precizat printr-un document că 22 de copii au intrat în contact direct cu fetița, iar în aceeași sală, pe cealaltă tură, învață alți 33 de elevi.

Totodată, copilul a fost și la programul after-school aflat pe aceeași stradă cu școala, și a mâncat la comun cu ceilalți copii, în sala de mese.