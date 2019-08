Apar noi mărturii în cazul preşedintelui Asociaţiei T.A.T.A., Bogdan Drăghici, arestat preventiv, miercuri, pentru că şi-ar fi violat fiica vitregă. Aceasta a dezvăluit în faţa instanţei, încă de luna trecută, ororile la care ar fi fost supusă. Judecătorul a considerat, însă, faptele drept „suspiciuni lipsite de susținere".

