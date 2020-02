Copilul de 4 ani, intrat în comă după ce a fost anesteziat la o clinică din Pitești, e în MOARTE CEREBRALĂ. Doctorul a încercat să explice intervenția (VIDEO)

Starea copilului de patru ani, care a intrat în comă după ce a fost anesteziat la o clinică din Piteşti, s-a agravat. Medicii de la Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii, Grigore Alexandrescu, au anunţat faptul că minorul nu mai răspunde la tratament, relatează B1 TV.

În timp ce băieţelul se zbate între viaţă şi moarte, doctorul care i-a făcut anestezia a încercat să explice modul în care a urmat procedura, în urma căreia băiatul a ajuns în comă. Vina, spune doctorul, este exclusiv a clinicii.

De altfel, medicul spune că nu a fost el cel care il consultase pe copil, iar medicul care s-ar fi ocupat înainte de el de copil ar fi trebuit să ştie dacă băiatul avea altfel de probleme medicale. Medicul care i-a făcut anestezia copilului a povestit şi cum a procedat exact şi ce s-a întâmplat în urma anesteziei.

