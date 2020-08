Copilul din Dej găsit în comă, cu răni mâncate de viermi şi muşte, a murit

Copilul de 9 ani din Dej care a fost găsit mâncat de viermi și muște a murit după două săptămâni la Terapie Intensivă, în Cluj. Cazul lui Valentin a revoltat o țară întreagă. Băiatul a ajuns în comă după ce a fost ignorat de mamă, de noul iubit al acesteia, dar și de bunică, toți stând în aceeași locuință. Medicii Spitalului de Pediatrie din Cluj nu îi dadeau prea multe șanse de supraviețuire înca de la început, dată fiind situația extrem de gravă în care a fost găsit. Mama copilului, Fuleki Erszebet, a fost arestată preventiv. Ea a cerut să fie cercetată în stare de libertate, dar magistrații i-au respins solicitarea. Femeia este acuzată de rele tratamente aplicate minorului și tentativă de omor. Cel mai probabil, încadrarea va fi schimbată în omor.

Copilul din Dej care a fost găsit mâncat de viermi și muște a murit

Acum două săptămâni, Valentin, un copil în vârstă de 9 ani din Dej, a ajuns în stare gravă la Terapie Intensivă în Cluj-Napoca, fiind plin de răni necrozate.

Bunica și mama le-au spus autorităților că băiatul are probleme psihice și că nu s-a mai ridicat din pat de trei săptămâni. Bunica a mai spus că acesta lua tratament prescris prin telefon de medicul de familie, a relatat Ziarul Dejeanul.

Medicii au susținut că acesta a fost mâncat de viermi și de muște, iar infecțiile s-au agravat.

Copilul respira doar cu ajutorul aparatelor. Uneori, el avea respirații spontane, fapt ce le dăduse medicilor o oarecare speranță, dar firavă.

La începutul săptămânii, timp de o zi, ei au renunțat la medicamentele care îl sedau pentru a-i face mai multe investigații. Au descoperit astfel că acesta avea leziuni neurologice grave. Dacă ar fi supraviețuit, băiatul ar fi rămas în comă și nu ar fi putut respira decât cu ajutorul aparatelor.

Mama lui Valentin, arestată preventiv pentru tentativă de omor

Bunica a fost cea care și-a găsit nepotul în această situație. „Pe mă-sa (n.r. – copilului am pus-o să sune la 112). Eu am tăiat hainele de pe el și am început să îl spăl cât de cât. Era în comă deja”, a spus femeia, citată de Dej24.ro.

Ancheta a început după ce poliția a fost sesizată de către reprezentanții Spitalului Municipal din localitate. Când au ajuns în apartamentul familiei respective, medicii l-au găsit pe băiat întins pe pat, inconştient şi plin de răni infectate pe abdomen, spate şi picioare. În plus, era acoperit aproape în totalitate de muşte şi viermi. Băiatul ajunsese în comă la spitalul din Dej, iar de acolo a fost transferat în stare critică la Cluj-Napoca.

Mama lui Valentin, Fuleki Erszebet, a fost reținută de polițiști 24 de ore, apoi judecătorii clujeni au dispus arestarea ei preventivă pentru 30 de zile. Femeia a contestat decizia și a cerut să fie cercetată în stare de libertate, dar magistrații Curții de Apel Cluj i-au respins solicitarea. Femeia este acuzată de rele tratamente aplicate minorului și tentativă de omor, dar încadrarea i-ar putea va fi schimbată în omor. Procurorii urmează să decidă dacă îi vor trimite în faja Justiției și pe concubinul femeii, dar și pe bunică.