Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) o va intervia joi pe judecătoria Corina Corbu, singurul magistrat înscris în concursul pentru a ocupa funcţia de preşedinte al Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie. Este primul concurs de când prin lege s-a scos rolul preşedintelui în numirea şefei Curţii Supreme.

Cristina Tarcea, actuala preşedinte a ÎCCJ, nu s-a mai înscris pentru a obţine un alt mandat. Tarcea declara la începutul lunii iulie că şefa CSM, Lia Savonea, "tânjeşte de mult" la revocarea conducerii Instanţei supreme, pentru a numi în loc persoane "mai puţin predispuse la independenţă".

Potrivit unui anunţ al CSM, interviul constă în susţinerea unui plan managerial, verificarea aptitudinilor manageriale şi de comunicare - vizând în esenţă capacitatea de organizare; rapiditatea în luarea deciziilor; rezistenţa la stres; autoperfecţionarea; capacitatea de analiză, sinteză, previziune, strategie şi planificare pe termen scurt, mediu şi lung.

În prezent, Corina Corbu este judecător la secţia de contencios administrativ, unde a revenit după ce a fost suspendată o perioadă din magistratură după ce a fost achitată definitiv alături de toţi inculpaţii trimişi în judecată de DNA în 2014.

