Corneliu Idu, omul de afaceri a ajutat-o financiar pe Simona Halep în tenis, la înecputul carerei sale, a murit duminică dimineață. Potrivit unor surse g4media, bărbatul în vâsrtă de 67 de ani fusese diagnosticat cu COVID-19 și se simţea rău, motiv pentru care a fost spitalizat, însă nu a mai putut fi salvat.

Idu era printre cei mai bogați români, cu o avere de aproximativ 130 de milioane de euro. Fost căpitan de navă, deținea, printre altele, „Idu Shipping and Services”, una dintre cele mai mari și mai profitabile afaceri în domeniul shippingului.

Corneliu Idu o cunoștea pe Simona Halep de când avea 14 ani

Omul de afaceri a povestit, în 2019, că a ajutat-o pe Simona Halep să câștige Roland Garros la junioare.

„A venit la mine la club cu antrenorul ei, Bogdan Pândichi, când avea vreo 14 ani. Juca, parcă, la Școala Sportivă și era deja cea mai bună jucătoare din țară la vârsta ei. O văzusem de multe ori pe la turnee, mai ales că organizam și noi, la Tenis Club IDU, unele, de nivel foarte înalt. Ştiam că are mari perspective. Pândichi a venit să-mi spună că fata ar avea nevoie de sprijin financiar şi să mă întrebe dacă vreau s-o ajut. M-a pus într-o situație destul de delicată fiindcă a venit la discuţie împreună cu ea. Nu eram pregătit să-mi asum o asemenea responsabilitate, dar până la urmă am fost de acord să o ajut. Ştiu doar că timp de trei ani i-am asigurat tot, echipament, antrenori, preparatori fizici, participarea la turnee internaţionale, inclusiv la toate cele de Grand Slam. Mereu am vrut să aibă cele mai bune condiţii, stăteau numai la hoteluri de 5 stele în deplasări", a declarat Idu, atunci, potrivit gsp.ro.

Simona Halep nu este singura personalitate care a fost sponsorizată de Cornel Idu, care era un împătimit al tenisului. De-a lungul timpului, acesta i-a ajutat în carieră pe mulți jucători, printre care Andrei Pavel, Horia Tecău și Simona Halep.