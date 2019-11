Șefa DSP Timiș, despre firma care a făcut deratizarea: Nu am efectuat niciun control la sediul acestei firme. Ea funcționează pe baza declarației pe propria răspundere, fiind autorizată de DSV (VIDEO)

Cornelia Cismaș-Malac, director DSP Timiș, a declarat, pentru B1 TV, că instituția pe care o conduce nu a efectuat niciun control la firma care s-a ocupat de deratizarea în blocul în care au murit trei oameni. Aceasta a precizat că firma în acuză nu avea nevoie de niciun aviz din partea DSP și că DSP efectuează controale doar în urma sesizărilor venite din partea cetățenilor. În schimb, instituția pe care o conduce a efectuat controale în depozitele de biocide.

Firma funcționează pe baza declarației pe propria răspundere, fiind verificată și autorizată de DSV - Direcția Sanitar Veterinară, a mai precizat ea.

Întrebată când au fost sesizați în legătură cu acest caz, Cornelia Cismaș-Malac a răspuns: „Imediat după ora 11.00, am fost sesizată de Serviciul Județean de Ambulanță Timiș. Au fost mai multe apeluri de la aceeași adresă, decedând deja doi copii. Atunci am trimis două echipe de control la acel sediu, blocul de locuințe de pe Mioriței 8, și am contactat Inspectoratul Județean de Poliție, pe domnul inspector-șef, cu rugămintea să însoțească o echipă a poliției inspectorii DSP, pentru desfășurarea acțiunii de control în locuințe. Atunci, suspiciunea era de toxiinfecție alimentară.

„Când inspectorii au stat de vorbă cu locatarii, au constatat că ei nu știau să fi fost o lucrare de dezinfecție sau deratizare. Apoi a fost poliția și procuratura și nu am reușit să verificăm documentele firmei care a efectuat acest serviciu. Firma funcționează pe baza declarației pe propria răspundere, fiind verificată și autorizată de DSV - Direcția Sanitar Veterinară. DSP verifică aceste unități care prestează asemenea servicii dacă depozitează în condiții legale.

Înainte să se întâmple acest incident, DSP Timiș, prin inspectorii DSP, nu a efectuat niciun control la sediul acestei firme, pentru că aceste biocide pe care le utilizează societatea sunt verificate la depozitar. Toate depozitele de biocide au fost verificate de DSP. Nu firma care prestează, ci cel care depozitează aceste biocide. Am efectuat 85 de controale în acest an. Am solicitat informații și documente de la DSP și Parchetul de pe lângă Tribunalul Timiș pentru a avea o informare completă”, a declarat șefa DSP Timiș, pentru B1 TV.

Cismaș-Malac a insistat că DSP Timiș nu a verificat firma care a efectuat deratizarea: „Această firmă până ieri nu a fost verificată de DSP. Efectuăm controale la societăți dacă avem sesizări din partea cetățenilor de nerespectare a prevederilor legale. De la DSP nu trebuie să dețină niciun aviz, toate autorizațiile, atestatele și avizele trebuie să le obțină de la alte autorități”.