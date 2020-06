Ziua Copilului vine cu veşti bune şi pentru adulţi. Astfel, de luni, 1 iunie începe o nouă etapă de relaxare a restricțiilor impuse în contextul pandemiei de coronavirus. Iar una dintre cele mai așteptate măsuri de relaxare este redeschiderea teraselor. Așa se face că, încă de la miezul nopții, o parte dintre bucureşteni au furat startul şi au celebrat o nouă relaxare a restricţiilor, ieșind la terasele din centrul vechi al Capitalei. În continuare însă, românii trebuie să păstreze măsurile de igienă şi distanţare socială. De exemplu, la o masă nu au voie mai mult de patru persoane, dacă nu fac parte din aceeaşi familie.

Terasele din Bucureşti s-au redeschis încă de la miezul nopţii, o dată cu intrarea în vigoare a noilor restricţii. În ciuda orelor târzii, bucătăriile au fost deschise, DJ-ii au fost la post iar după mai bine de două luni de linişte, centrul vechi al Bucureștiului a început din nou să răsune.

Patronii localurilor au fost nevoiţi să respecte noile măsuri de distanţare socială, motiv pentru care numărul celor care au intrat pe terasa barului a fost destul de limitat.

De altfel, noua etapă de relaxare vine cu o serie de reguli stricte care trebuie să fie respectate atât de patronii teraselor, cât și de clienți. Noile reguli au fost publicate, sâmbătă, în Monitorul Oficial. Astfel, potrivit acestora, la terase nu se va permite accesul clienţilor cu simptome respiratorii, la o masă nu vor putea sta mai mult de patru persoane, dacă nu sunt membri ai aceleiaşi familii, nu se vor mai da meniuri sau solniţe de la o masă la alta şi toate acestea vor fi dezinfectate după plecarea clienţilor de la masă. Totodată, personalul de servire va fi obligat să poarte măşti şi mănuşi, iar starea de sănătate a angajaţilor trebuie monitorizată. De asemenea, trebuie să existe unui registru de rezervări ale clienţilor, pentru ca în cazul apariţiei unei îmbolnăviri să poată fi făcută ancheta epidemiologică.

Deși redeschiderea teraselor este o veste bună atât pentru proprietari, cât și pentru clienți, unii patroni de afaceri susțin că noile reguli impuse de autorități vor aduce scăderi consistente ale încasărilor. Într-o declarație pentru B1 TV, un patron de local din centrul vechi al Capitalei a estimat că încasările sale ar putea scădea cu până la 80%.

„Așa cum s-a dat ordin. Am făcut distanțarea (socială – n.r.). Din 14 mese am rămas cu 6. (...) Deci cam tot ce ne-au cerut am făcut. Nu cred că putem să rezistăm nici măcar o lună de zile cu 6 mese, pentru că angajații nu au vrut să li se scadă salariile în condițiile acestea, marfa e aceeași, poate mai scumpă decât a fost înainte. Vedem, dacă se poate, bine, continuăm, dacă nu, închidem”, a declarat proprietarul de terasă.

Potrivit datelor transmise, duminică, de Grupul de Comunicare Strategică, în România au fost confirmate 19.257 de persoane infectate cu noul coronavirus, cu 124 mai puține față de cifrele anunțate sâmbătă. În continuare, la secțiile de terapie intensivă sunt internați 160 de pacienți. Bilanțul deceselor a ajuns la 1.266. De asemenea, de la începutul pandemiei, 13.256 de persoane au fost declarate vindecate și au fost externate din unitățile medicale.

În acest context, ministrul Sănătății, Nelu Tătaru, a confirmat, duminică, faptul că România se află pe o pantă descendentă în ceea ce privește îmbolnăvirile de COVID-19, anunțând că dacă situația epidemiologică o va permite, de la 15 iulie pot fi introduse și alte măsuri de relaxare a restricțiilor.

”După evaluarea pe 14 zile a măsurilor de relaxare puse în practică, având în vedere rezultatul pozitiv, ne așteptăm la alt pachet de măsuri de relaxare în 15 iunie", a spus Nelu Tătaru la Digi24.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.