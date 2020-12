CORONAVIRUS | 2.888 de persoane au fost vaccinate anti-COVID-19, în România, în ultimele 24 de ore: 10 reacţii adverse minore au fost înregistrate în același interval

Un număr de 2.888 de persoane au fost vaccinate anti-COVID-19 în România în ultimele 24 de ore, anunță miercuri Comitetul Naţional de Coordonare a Activităţilor privind Vaccinarea împotriva COVID-19 (CNCAV), potrivit News.ro. În total, peste 5.600 de persoane au fost vaccinate până acum pe teritoriul României, fiind înregistrate 10 reacţii adverse comune şi minore.

Aproape 3.000 de persoane, vaccinate anti-COVID-19 în ultimele 24 de ore, pe teritoriul României

Astfel, potrivit datelor furnizate de Institutul Naţional de Sănătate Publică , prin aplicaţia Registrul Electronic Naţional al Vaccinărilor, în ultimele 24 de ore vaccinul anti-COVID-19 produs de Pfizer BioNTech a fost administrat în cazul a 2.888 de persoane.

Astfel, din data de 27 decembrie, atunci când a început campania de vaccinare în România, și până acum, au fost vaccinate 5.666 de persoane.

De asemenea, autoritățile transmit că pe parcursul ultimelor 24 de ore, în centrele de vaccinare au fost înregistrate 10 reacţii comune şi minore. Două reacții au fost de tim local, cu dureri la locul injectării, iar alte 8 au fost reacții generale, de tip febril.

Astfel, de la debutul campaniei de vaccinare și până în acest moment, au fost consemnate, în total 17 reacții comune și minore. Este vorba despre 4 reacții locale cu durere la locul injectării și 13 reacții generale, dintre care 10 febrile și 3 alergice de tip urticarie.

Programul centrelor de vaccinare din România se încheie la ora 20.00. Așadar, numărul vaccinărilor realizate între orele 17.00 și 20.00 va fi cuprins în raportarea ce va fi transmisă în ziua următoare.

Îl credea cel mai bun bărbat, dar i-a aflat secretul teribil: 'O făcea chiar când eram gravidă!'

Campania de vaccinare a început în România pe 27 decembrie

Campania de vaccinare anti-coronavirus a început, în România, pe 27 decembrie. Prima persoană căreia i-a fost administrat serul anti-COVID-19 pe teritoriul țării noastre este Mihaela Anghel, o asistentă medicală de la Institutul Naţional de Boli Infecţioase „Prof. Dr. Matei Balş” din București. Este vorba despre asistenta care, în luna februarie, a primit primul pacient din România infectat cu SARS-CoV-2.

„Am fost foarte privilegiată că am fost aleasă să fiu prima vaccinată din țară. Eu am primit primul pacient. Nici nu știam cu ce ne confruntăm, ne așteptam la ce e mai rău, dar încercăm să ne obișnuim. Suntem și mai afectați cu pierderea pacienților. Nu s-a întâmplat în toți acești ani să avem un raport așa mare de decese. Nu am știu cum să reacționez. Nu am întrebat de ce am fost aleasă. Nu a durut absolut deloc. Este cel mai nedureros vaccin făcut până acum. Românilor le transmit să deschidă bine ochii și să vină să se vaccineze. Simt și sper să fie sfârșitul acestei pandemii",a spus Mihaela Anghel la scurt timp după ce a fost vaccinată.

Într-o intervenție pe B1 TV, Andrei Baciu, secretar de stat în Ministerul Sănătății, a explicat pe ce criterii a fost aleasă prima persoană care să primească vaccinul anti-coronavirus în România.

„A fost o decizie propusă și luată de experți. (...) Evident că sunt multe variante dacă ne uităm la celelalte state. Au fost multe abordări, dar, dacă e să mergem pe un principiu al meritocrației, ne-am uitat pe primele spitale care au intrat în această luptă cu COVID-19. Să ne amintim de momentul februarie - martie, când nu existau atât de multe informații depsre această nouă maladie. Atunci, cu atât mai mult devotamentul și curajul celor care au intrat efectiv în prima linie, primind primii pacienți. (...) Ne-am gândit că acesta este un mesaj foarte clar, care trebuie să evidențieze rolul central și să fie și un mesaj de mulțumire adresat personalului medical, care a fost și e de atâta timp implicat și depune eforturi supraomenești”, a explicat Andrei Baciu.