CORONAVIRUS | 3.183 de cazuri confirmate cu COVID-19, în România. Număr record de cazuri noi - 445 / SITUAȚIA PE JUDEȚE A PERSOANELOR INFECTATE (VIDEO)

Ministrul Sănătății, Nelu Tătaru, a anunțat că până vineri, la ora 13.00, în România au fost confirmate 3.183 de cazuri de infectare cu noul coronavirus. Totodată, 281 de pacienți au fost declarați vindecați. Astfel, în ultimele 24 de ore au fost depistate 445 de noi cazuri de contaminare. Este vorba despre un număr record de cazuri noi, în România. 83 de pacienți sunt internați, în acest moment la ATI, potrivit informării transmise de Grupul de Comunicare Strategică. Builanțul deceselor ajunge la 116.

”Conform unei analize rapide a Institutului Național de Sănătate Publică, realizată în perioada 26 februarie, atunci când a fost înregistrat primul caz de infecție cu SARS-CoV-2 și până în 29 martie 2020, am pornit de la unul-două cazuri confirmate pe zi, iar în data de 10 martie, trendul a devenit ascendent, media cazurilor urcând până la 30, pentru ca apoi să se dubleze la fiecare trei zile.

75% din cazuri au fost confirmate la persoane cu vârste cuprinse între 40 și 79 de ani. Vârsta medie a deceselor este de 66 de ani, majoritatea cazurilor având boli cronice asociate.

45,7% din totalul cazurilor confirmate au fost înregistrate ca urmare a contactului apropiat cu persoane infectate, iar numărul acestora este în creștere.

16,2% din totalul cazurilor confirmate au fost înregistrate în rândul personalului medical”, a anunțat ministrul Sănătății, în timpul unei conferințe de presă.

