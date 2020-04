Există trei tulpini distincte ale noului coronavirus: Tipul A provine de la lilieci şi pangolini / În Europa s-a răsândit iniţial tipul C, adus în Italia din Singapore, dar ulterior pe întregul continentul s-a răspândit Tipul B

Există trei tulpini distincte ale noului coronavirus în întreaga lume. Tipul A este cel mai apropiat de cel găsit la lilieci și pangolini și are două subgrupuri, unul se află în Wuhan, iar celălalt este comun în SUA și Australia. Tipul B este derivat din tipul A și a devenit cel mai răspândit în Wuhan, dar și în Europa, iar tipul C este o „fiică” a tipului B care s-a răspândit în Europa venit din Singapore. Prin urmare, iar în Statele Unite ale Americii s-a răspândit tulpina care a luat naștere în China.

sursa Foto: Daily Mail

Distribuția în lume a celor trei tipuri de tulpini ale coronavirusului

Cercetătorii Universității Cambridge au cartografiat istoria genetică a epidemiei din decembrie până în martie și au găsit trei variante distincte, dar strâns legate între ele: Tulpina de tip A, B și C.

Analiza tulpinilor de coronavirus a arătat că cea de tip A a fost cea mai de întâlnită în China, locul de unde provine. Însă, nivelul zero al pandemiei în acest stat a fost pricinuit, în principal, de tipul B, care a început să se răspândească încă din Ajunul Crăciunului.

Rezultatele au arătat că tipul A era cel mai răspândit în Australia și SUA, care a înregistrat peste 400,000 de cazuri de COVID-19. Două treimi din eșantioanele americane au fost de tip A - dar pacienții infectați proveneau în mare parte de pe Coasta de Vest, și nu din New York.

Dr. Peter Forster și echipa sa au descoperit că în Marea Britanie erau, în mare parte, cazuri de tip B, trei sferturi dintre eșantioane fiind testate ca având această tulpină. Elveția, Germania, Franța, Belgia și Țările de Jos au fost, de asemenea, dominate de tipul B.

Oamenii de știință cred că virusul SARS-CoV-2 suferă în mod constant mutații pentru a depăși rezistența sistemului imunitar în funcție de diferite populații.

Activitatea publicată a cadrelor universitare - care a fost analizată de oamenii de știință - a urmărit doar eșantioanele a 160 de pacienți din întreaga lume, inclusiv multe dintre primele cazuri din Europa și SUA. Metodele utilizate pentru a urmări migrația preistorică a oamenilor din antichitate au fost adaptate pentru a urmări răspândirea noului coronavirus.

sursa Foto: Daily Mail

În SUA domină tulpina de tip A

Datele arată acum că tipul B se răspândește mai repede - toate eșantioanele de SAR-CoV-2 prelevate de la pacienți din Elveția, cu excepția uneia din cele 31, au fost din al doilea grup.

Acesta vine după ce două studii genetice separate au descoperit că majoritatea epidemiei din New York a venit din Europa și a arătat că infecția a început să se răspândească la jumătatea lunii februarie - cu câteva săptămâni înainte de primul caz confirmat în New York.

Oamenii de știință de la Cambridge au constatat că două treimi din cele 310 de eșantioane ale virusului care au fost secvențiate în SUA, au fost de tipul A, iar toate cazurile americane legate de navele de croazieră aveau tulpini de tip B.

În Marea Britanie s-a răspândit tulpina de tip B, iar virusul suferă mutații în funcție de populația fiecărei țări

Datele au arătat că primele două cazuri din Marea Britanie – o studentă la Universitatea din York și mama sa, depistate ca având COVID-19 la sfârșitul lunii ianuarie - aveau tipul A, sugerând că l-au contractat în China.

Niciun alt eșantion din Anglia, Scoția sau țara Galilor nu a fost de tip A, aproape 30 din cele 40 de virusuri fiind de tip B. Dr. Forster a declarat pentru MailOnline că era posibil ca focarul din Regatul Unit să fie depistat în Italia, dar că datele erau prea limitate pentru a face orice concluzie.

Celelalte cazuri înregistrate în Marea Britanie au fost de tip C, cel mai probabil, focarul fiind depistat în Asia de Est. Dr. Forster a declarat că tipul A inițial suferise mutații în tipul B în China - dar tipul C a evoluat în afara acesteia.

Tipul B s-a făcut confortabil în sistemele imunitare ale persoanelor din Wuhan și nu a trebuit să sufere mutații pentru a se adapta. Cu toate acestea, în afara Wuhan și în corpurile oamenilor din locații diferite, variația mutațiilor s-a făcut mult mai repede, dovadă că virusul se adaptează la încercarea de a supraviețui și de a depăși rezistența altor populații, cum ar fi occidentalii.

Subgrupurile tulpinei de tip A a coronavirusului

Analiza datelor sugerează că tulpina originală a virusului ar fi putut circula în China încă din luna septembrie, iar Dr. Forster a spus că tulpina de tip B „a fost vie și lovea” de Ajunul Crăciunului, potrivit analizei lor. Asta înseamnă că virusul suferise mutații înainte ca statul chinez să înregistreze orice caz COVID-19.

Tipul A este cel mai apropiat de cel găsit la lilieci și pangolini și este considerat "rădăcina" epidemiei de coronavirus.Tipul A are două subgrupuri, iar primul, etichetat drept alela T, are legături substanțiale cu Asia de Est, așa cum s-a constatat la americanii care trăiau în Wuhan. Cu toate acestea, al doilea subgrup de tulpină, denumit alela C, este ușor diferit din cauza unui șir de mutații.

În studiu, oamenii de știință au spus: „Aproape jumătate din tipurile acestui subgrup se găsesc însă în afara Asiei de Est, în principal în SUA și Australia.”