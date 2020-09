CORONAVIRUS | 808 cazuri noi și 23 de decese, în ultimele 24 de ore. 464 de persoane, internate la ATI

Grupul de Comunicare Strategică anunță luni, în raportul zilnic, că, în ultimele 24 de ore, la nivelul întregii țări, au fost confirmate 808 noi cazuri de COVID-19, dintr-un total de 6.348 de teste care au fost prelucrate în același interval.

Distinct de cazurile nou confirmate, în urma retestării pacienților care erau deja pozitivi, 232 de persoane au fost reconfirmate pozitiv. 464 de pacienți cu coronavirus sunt internați, în acest moment, în secțiile de ATI din România. De asemenea, de duminică până luni, au fost înregistrate 23 de decese în rândul persoanelor diagnosticate cu COVID-19.

808 cazuri de COVID-19 în România, de duminică până luni







Astfel, de la debutul pandemiei de coronavirus și până în prezent, pe teritoriul României, au fost confirmate 113.589 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus , dintre care 90.649 de pacienți au fost declarați vindecați.

Bilanțul total al deceselor, la nivel național, a ajuns la 4.458. În intervalul 20.09.2020 (10:00) – 21.09.2020 (10:00) au fost înregistrate 23 de decese (12 bărbați și 11 femei), ale unor pacienți infectați cu noul coronavirus, internați în spitalele din Arad, Bacău, Buzău, Caraș-Severin, Dolj, Giurgiu, Gorj, Hunedoara, Olt, Prahova, Sibiu, Suceava, Timiș, Vaslui și Municipiul București.

Dintre acestea, 1 deces a fost înregistrat la categoria de vârstă 30-39 de ani, 3 decese au fost înregistrate la categoria de vârstă 40-49 de ani, 3 decese la categoria 50-59 de ani, 4 decese la categoria de vârstă 60-69 ani, 7 decese la categoria de vârstă 70-79 ani și 5 decese la categoria de peste 80 de ani.

22 dintre decesele înregistrate sunt ale unor pacienți care au prezentat comorbidități, iar pentru un pacient decedat nu au fost raportate comorbidități până în prezent.

464 de pacienți sunt internați la terapie intensivă

În prezent, 7.240 de pacienți sunt internați cu coronavirus sunt internați în unitățile medicale de profil, dintre care 464 se află în secțiile de terapie intensivă. În total, România are puțin peste 1.000 de paturi de ATI destinate persoanelor infectate cu SARS-CoV-2 și aflate în stare gravă.

Grupul de Comunicare Strategică mai anunță, luni, că până la această dată, la nivel național, au fost prelucrate 2.231.402 de teste. Dintre acestea 6.348 au fost efectuate în ultimele 24 de ore, 4.264 în baza definiției de caz și a protocolului medical și 5.454 la cerere. De asemenea, de la ultima informare făcută de GCS, au fost raportate și rezultatele a 1.592 de teste prelucrate anterior ultimelor 24 de ore și transmise până la data de 21 septembrie.

În ceea ce privește situația pe județe, cel mai mare număr de infectări rămâne cel din Capitală. În ultimele 24 de ore, în București s-au înregistrat 228 de cazuri noi de infectări cu COVID-19, totalul ajungând la 15205.

Alte județe cu peste 5.000 de cazuri de Covid-19 confirmate până în prezent: Argeș 5386/ 11 în ultima zi, Brașov 5525/ 23 în ultima zi, Prahova 5338/ 30 în ultima zi, Suceava 6185/ 16 în ultima zi.

La polul opus, județele cu cele mai puține infectări raportate sunt: Călărași 737/ 14 în ultima zi, Giurgiu 990/ 5 în ultima zi, Harghita 883/ fără noi confirmări, Satu mare 530/ 1 caz in 24 de ore, Sălaj 590/ 1 ca in 24 de ore, Teleorman 949/ o cazuri in 24 de ore, Tulcea 753/ 7 cazuri in 24 de ore.

Peste 33.000 de români se află în carantină

Autoritățile mai transmit că, în acest moment, pe teritoriul României, 11.228 de persoane confirmate cu infecție cu noul coronavirus sunt în izolare la domiciliu, iar 6.829 de persoane se află în izolare instituționalizată. De asemenea, 33.810 persoane se află în carantină la domiciliu, iar în carantină instituționalizată se află 7 persoane.

În ultimele 24 de ore, au fost înregistrate 611 apeluri la numărul unic de urgență 112.

Situația infecțiilor cu noul coronavirus în rândul românilor din străinătate

În ceea ce privește situația cetățenilor români aflați în alte state, 6.612 cetățeni români au fost confirmați ca fiind infectați cu COVID-19: 1.917 în Italia, 1.253 în Spania, 124 în Franța, 2.935 în Germania, 159 în Marea Britanie, 28 în Olanda, 2 în Namibia, 4 în SUA, 112 în Austria, 20 în Belgia, 6 în Japonia, 2 în Indonezia, 2 în Elveția, 3 în Turcia, 2 în Islanda, 2 în Belarus, 19 în Grecia, 5 în Cipru, 2 în India, 2 în Ucraina și câte unul în Argentina, Tunisia, Irlanda, Luxemburg, Emiratele Arabe Unite, Malta, Brazilia, Bulgaria, Kazakhstan, Suedia, Republica Congo, Ungaria și Qatar. De la începutul epidemiei de COVID-19 și până la acest moment, 126 de cetățeni români aflați în străinătate, 31 în Italia, 19 în Franța, 43 în Marea Britanie, 11 în Spania, 14 în Germania, 2 în Belgia, unul în Suedia, unul în Elveția, unul în SUA, unul în Brazilia, unul în Republica Congo și unul în Grecia, au decedat.

Dintre cetățenii români confirmați cu noul coronavirus, 338 au fost declarați vindecați: 308 în Germania, 18 în Franța, 6 în Japonia, 2 în Indonezia, 2 în Namibia, unul în Luxemburg și unul în Tunisia.