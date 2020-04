CORONAVIRUS. Acord semnat de MAI și BOR, în contextul Paștelui ortodox. Marcel Vela: Vom ajuta Biserica Ortodoxă Română la împărțirea Luminii Sfinte, aduse de la Ierusalim, în seara Învierii / Care sunt procedurile (VIDEO)

Ministrul Afacerilor Interne, Marcel Vela, a anunțat, marți, încheierea unui acord între MAI și Patriarhia Română, în contextul sărbătoririi Paștelui de către credincioșii ortodocși, pe 19 aprilie. Acordul cuprinde o serie de proceduri referitoare la modul în care oamenii pot primi Sfintele Paști și Lumina Sfântă, respectând în același timp măsurile restrictive impuse de autorități în contextul pandemiei de COVID-19.

Astfel, personalul MAI va ajuta Biserica Ortodoxă Română la împărțirea Lumini Sfinte aduse de la Ierusalim.

”Am considerat că este necesar să vă prezentăm acordul semnat azi între MAI și Patriarhia Română. Am avut în vedere că foarte mulți români vor sărbători Sfintele Paști la sfârșitul acestei săptămâni.

Având în vedere numărul mare de cetățeni de religie ortodoxă, pentru a nu exista riscul raspândirii infecțiilor cu COVID-19, MAI vine în sprijinul Bisericii Ortodoxe Române, atât pentru clerici, cât și pentru credincioși.

Vom ajuta Biserica Ortodoxă Română la împărțirea Sfintelor Paști și a Luminii Sfinte aduse de la Ierusalim în seara Învierii.

Am semnat împreună cu Prefericitul Daniel un acord de susținere și sprijin din partea tuturor forțelor coordonate în starea de urgență de către MAI pentru stabilirea unor acțiuni comune cu ocazia sarbatorilor Pascale din acest an”, a declarat Marcel Vela.

Concret, ministrul Afacerilor Interne a anunțat că pâinea binecuvântată, numită Paști, sfințită în Joia Mare, pe 16 aprilie, va fi distribuită credincioșilor în zilele de vineri, 17 aprilie, și sâmbătă 18 aprilie, în intervalul orar 7-17, în toate parohiile din Patriarhia Română.

Distribuirea se va face în locuri special amenajate, în afara bisericilor, de către anjagații lăcașelor de cult și de către voluntari, iar distanța dintre cetățeni va fi marcată la fel ca în magazinele alimentare.

Românii care vor merge la biserică pentru a lua Sfintele Paști vor trebui să aibă asupra loc declarația pe propria răspundere, în care, la locul deplasării vor face precizarea „pentru ridicarea Sfintelor Paști de la biserică” și vor menționa numele lăcașului de cult. Oamenii trebuie să meargă la o biserică aflată în zona de rezidență.

”Reprezentanții MAI vor asigura ordinea publică pe toată perioada distribuirii Sfintelor Paști. Angajații parohiei, membrii consiliilor parohiale și voluntarii, în calitate de organizatori, vor asigura respectarea distanței sociale și a reglementărilor prevăzute în ordonanțele militare, pe perioada distribuirii Paștilor, având ca semn distinctiv o banderolă albă pe braț”, a mai precizat Marcel Vela.

În cazul persoanelor bolnave sau a celor de peste 65 de ani, autoritățile au luat decizia ca Sfintele Paști să fie distribuite la domiciliul fiecăruia de către voluntari, cu respectarea măsurilor de protecție. Acest lucru se va întâmpla în cursul zilelor de vineri și sâmbătă sau în prima zi de Paști, începând cu ora 6 dimineața.

În ceea ce privește distribuirea Luminii Sfinte în noaptea de Înviere, ministrul Afacerilor Interne a precizat că aceasta va fi făcută de voluntarii parohiilor și de către echipajele de ordine publică și patruele existente sub coordonarea MAI, aflate în misiune, începând cu ora 20.00.

”Credincioșii vor putea ieși în proximitatea casei, în afara curții sau a imobilului în care locuiesc, respectând regulile de distanțare socială, astfel încât să fie evitată aglomerația și formarea grupurilor mai mari de trei persoane. În acest sens, doi sau trei locatari dintr-o scară de bloc pot oferi Sfânta Lumină, primită de la voluntari, tuturor vecinilor”, a mai spus Marcel Vela.

Lumina Sfântă va fi distribuită și în zonele aflate în carantină totală. De acest lucru se vor ocupa angajații Ministerului Afacerilor Interne.

”În noaptea de Înviere este permisă circulația tuturor preoților care distribuie Sfânta Lumină în casele credincioșilor, cât și a voluntarilor, care vor avea asupra lor cartea de identitate, ecusonul nominal din partea parohiei, mască și mănuși de protecție”, a mai declarat Marcel Vela.

Românii aflați în trafic în noaptea de Înviere, ținând cont de excepțiile de circulație prevăzute în ordonanțele militare, vor primi Lumina Sfântă de la echipajele care acționează în posturile fixe, adică din intersecții, de pe drumurile publice, cât și cele de la punctele de frontieră.

Președintele Klaus Iohannis a semnat, marți, decretul privind prelungirea cu încă 30 de zile a stării de urgență pe teritoriul României.

Șeful statului a avertizat că măsura este necesară având în vedere că numărul îmbolnăvirilor și cel al deceselor provocate de noul coronavirus este în continuă creștere, iar o relaxare a măsurilor în acest moment ar duce la o agravare a situației.

Până marți, la ora 13.00, pe teritoriul României au fost confirmate 6.879 cazuri de infectare cu COVID-19. Bilanțul deceselor, la nivel național a ajuns la 351.

În total 1.051 de români diagnosticați cu noul coronavirus au fost declarați vindecați.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.