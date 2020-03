CORONAVIRUS | Adrian Streinu Cercel, despre interzicerea zborurilor între România și țările grav afectate: Se va întâmpla dacă vom avea o rată mare de mortalitate (VIDEO)

Adrian Streinu Cercel, directorului Institutului ”Matei Balș”, a explicat miercuri, în cadrul Știrilor B1 TV că dacă se va ajunge la situația de infectare a unor persoane cu coronavirus fără să se știe de unde au contractat virusul unii dintre pacienți, va fi nevoie de o schimbare imediată a metodologiei de lucru.

”La asta se va ajunge. Atunci trebuie să schimbăm metodologia de lucru instantaneu. (...) Noi ne străduim să ținem virusul sub control să nu pătrundă la populație. Evident, că nu vom reuși în totalitate acest lucru. Cu cât ținem mai mult acest lucru sub control, cu atât țările din jurul nostru își vor limita infecția, iar riscul ca noi să dezvoltăm forme mai agresive diminuează”, a explicat Adrian Streinu Cercel.

Acesta nu a exclus nici posibilitatea interzicerii zborurilor între România și țările grav afectate de epidemia de coronavirus, în cazul în care situația se va agrava.

”Dacă lucrurile vor evolua prost și vom avea o rată mare de mortalitate, atunci da, fără doar și poate (se vor interzice zborurile - n.r.). În momentul de față, acest lucru nu se impune pentru că până acum, am reușit să ținem sub control această circulație a virusului”, a mai spus Adrian Streinu Cercel.

Pe teritoriul României au fost confirmate, până acum, șase cazuri de infectare cu COVID-19. Cel mai recent este cel al unui bărbat de 71 de ani, din Suceava, care s-a întors din Lombardia în data de 28 februarie și se afla în autoizolare.

”În data de 2 martie 2020, bărbatul s-a prezentat la Spitalul Județean de Urgență Suceava, secția de boli infecțioase cu febră și frison unde a rămas internat. Pacientului i s-au recoltat probe, inclusiv pentru testul pentru noul coronavirus, al cărui rezultat a ieșit pozitiv”, au transmis autoritățile.

