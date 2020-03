CORONAVIRUS | Adrian Streinu Cercel, despre testarea bucureștenilor: Problema mea, ca medic, nu este să stau să aștept în spital să vină pacienții, ci să mă duc spre comunitate ca să reduc posibilitate de infectare

Medicul Adrian Streinul Cercel, managerul Institului ”Matei Balș”, a explicat joi, într-o intervenție telefonică în cadrul Știrilor B1 TV, de ce s-a luat decizia testării a peste 10.000 de bucureșteni pentru infecția cu COVID-19.

”Institutul Nașional de Boli Infecțioase „Matei Balș” se află în București. București este capitala țării, cu cea mai mare populație de acoperit. De asemenea, din București și Ilfov avem aproape 200 de cazuri de infecție cu coronavirus. Evident că aceste cazuri care apar la lumină reprezintă vârful aisbergului. Dacă dorim ca numărul de îmbolnăviri să scadă, evident că trebuie să coborâm sub nivelul apei și să vedem cât de mare este acest aisberg. Acest lucru se face printr-un studiu epidemiologic”, a spus Streinu Cercel.

Întrebat dacă această modalitate de testare nu poate fi extinsă la nivelul întregii Românii, medicul a răspuns: ”Noi avem o populație de circa 2 milioane în București, evident că este mai mare. Pentru asta s-a calculat un eșantion de circa 9.558 de testări care ar fi utile pentru a genera un exit-poll informativ cu privire la circulația acestui virus. Cu o corecție s-a ajuns la 10.500 de testări care vor fi necesar a fi făcute. Aceste testări se fac cu ajutorul Primăriei Capitalei, respectiv a spitaleor din subordinea Primăriei și a primăriilor de sectoare. Testarea care se face în spitale este altceva, nu trebuie să le confundăm. (...)

Un studiu epidemiologic trebuie făcut la nivelul Bucureștiului pentru că acesta ne arată circulația virusului în timp real și ce a făcut virusul până acum la nivelul Bucureștiului. Fără acest studiu nu vom putea să construim o strategie pertinentă pentru a preveni apariția de îmbolnăviri.

Problema mea, ca medic, nu este să stau să aștept în spital să vină pacienții, ci trebuie să mă duc eu spre comunitate, în așa fel încât să reduc la maximum posibilitate de infectare și de apariție a îmbolnăvirilor”, a mai spus Adrian Streinu Cercel.

Întrebat dacă toate grupele de vârstă vor fi testate în proporții egale, managerul Institutului ”Matei Balș” a răspuns: ”Nu. Ele nu se testează în proporții egale, se testează în funcție de comorbidități. Dacă la o grupă de vârstă de 1-19 ani, de exemplu, vom găsi o incidență mare a comorbidităților, atunci ne vom adresa lor. (...) Toate astea fac parte dintr-o analiză statistică și sunt specialiști care lucrează la acest proiect. Nu este un proiect care se face după ureche”.

Referitor la faptrul că premierul Ludovic Orban a declarat, joi, că nu este o idee bună testarea din ușă în ușă a bucureștenilor, Strenu Cercel a precizat: ”Domnul premier presupun că nu a fost informat cum trebuie despre acest proiect. Este o imagine pe care orice epidemiolog și orice medic infecționist își dorește să o aibă la îndemână. (...) Treaba noastră este să prevenim îmbolnăvirile, nu să așteptăm să vină bolnavii în spitale”.

Autoritățile au decis că va începe în București primul mare studiu din România pentru a se depista nivelul real de transmitere a coronavirusului. Adrian Streinu Cercel, directorul Institutului Național de Boli Infecțioase „Matei Balș”, a declarat, joi, într-o conferință de presă, că vor fi testate 10.514 persoane din București, de toate categoriile de vârstă. (Detalii AICI)

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.