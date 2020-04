Cu mai puțin de o săptămână înainte de Paștele ortodox și în plină stare de urgență din cauza pandemiei de coronavirus, românii par să ignore avertismentele autorităților și au ieșit în număr mare din case pentru a-și face cumpărăturile pentru Sărbătorile Pascale. Marți, în jurul prânzului, Piața Obor din Capitală era extrem de aglomerată. Clienții, mulți dintre ei din categoria de peste 65 de ani, adică cei mai vulnerabili în fața infecției cu COVID-19, au format cozi la tarabele cu legume și vredețuri sau în fața celor cu carne. În imaginile surprinse în jurul ore 12.00 în cea mai mare piață din București se poate vedea că oamenii încearcă să se protejeze cu măști, cu toate că nu întotdeauna acestea sunt purtate corect, sau cu mănuși. În schimb, regulile de distanțare socială nu sunt întotdeauna respectate.

Iar în timp ce românii se îmbulzeau în piețe pentru a se aproviziona cu alimente pentru masa de Paște, președintele Klaus Iohannis semna decretul prin care starea de urgență de pe teritoriul țării noastre este prelungită cu încă 30 de zile.

În declarația pe care a susșinut-o, marți, la Palatul Cotroceni, șeful statului a subliniat că o relaxare a restricțiilor impuse prin instituirea stării de urgență ar avea drept consecință ”o creștere vertiginoasă” a numărului de cazuri de infectare ceea ce va duce la ”suprapopularea spitalelor și o presiune uriașă pe sistemul nostru sanitar”.

Klaus Iohannis a atras atenția asupra faptului că pericolul reprezentat de COVID-19 nu a trecut, iar în ciuda restricțiilor adoptate peste tot în lume, pe plan mondial, încă ”nu există semne certe ale unei eventuale încetiniri a ritmului evoluției pandemiei”. În continuare, numărul persoanelor infectate cu SARS-CoV-2, precum și numărul deceselor cresc în ritm alert la nivel global.

”Stați acasă pentru a nu ajunge pe un pat de spital! Stați acasă pentru a ne putea recăpăta viața cât mai repede, altfel vom avea un val de îmbolnăviri și de decese foarte mare. Ar însemna că toate eforturile, toate sacrificiile pe care le-am făcut până acum ar fi fost în van. Nu putem permite niciun pas înapoi în contextul în care avem de-a face cu o răspândire intracomunitară, deocamdată limitată, dar foarte periculoasă”, le-a mai transmis Klaus Iohannis românilor.

În acest context, amintim că autoritățile pregătesc o nouă ordonanță militară, a noua, care ar urma să cuprindă măsuri speciale pentru perioada Sărbătorilor Pascale, astfel încât credincioșii „să se bucure” de Paște, cu respectarea recomandărilor și restricțiilor impuse pe fondul pandemiei de coronavirus, a anunțat ministrul Afacerilor Interne, Marcel Vela.

Grupul de Comunicare Strategică a anunțat, marți, că la nivel național sunt confirmate 6.879 cazuri de infectare cu noul coronavirus, 241 de pacienți fiind internați la terapie intensivă.

Bilanțul deceselor a ajuns la 346 de victime. Printre cei contaminați cu COVID-19 care și-au pierdut viața se numără și o asistentă medicală de 42 de ani din Țăndărei. Este vorba despre al patrulea cadru medical din România răpus de COVID-19. Acesta este însă al treilea caz al unui angajat din sistemul sanitar care s-a infectat cu coronavirus în timpul serviciului.

Totodată, la nivel național, 1.051 de pacienți au fost declarați vindecați.

