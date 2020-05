CORONAVIRUS | Alexandru Rafila a remarcat un fenomen interesant în ultimele zile / „Nu putem continua la infinit cu izolarea. O măsură administrativă nu trebuie să ne schimbe comportamentul învățat”

Profesorul Alexandru Rafila, președintele Societății Române de Microbiologie, a declarat, pentru B1 TV, că în ultimele patru zile a remarcat un fenomen interesant în România: media cazurilor de coronavirus înregistrate zilnic a scăzut, deși oamenii sunt tot mai prezenți pe străzi. Deocamdată nu-și poate explica această situație, dar perioada următoare va arăta dacă este doar o întâmplare sau un trend. Despre trecerea de la starea de urgență la starea de alertă, reprezentantul României în Organizația Mondială a Sănătății a spus că este o simplă schimbare administrativă, care nici nu ar trebui să aibă mare efect asupra comportamentului românilor. Indiferent de acest regim, oamenii trebuie să respecte măsurile de igienă și de distanțare socială. Tot pentru B1 TV, Rafila a explicat și criteriile în baza cărora se fac testele pentru COVID-19.

Rafila a declarat că în ultimele zile s-a înregistrat o scădere a numărului de cazuri raportate pe zi, fapt pe care deocamdată nu și-l poate explica, mai ales că lumea e tot mai prezentă pe străzi: „Am discutat mult că suntem într-o zonă de platou și aveam 300-350 de cazuri în medie pe zi. S-a întâmplat un fenomen - sunt bucuros că s-a întâmplat, dar încă nu știu care e cauza - de patru zile suntem într-o scădere sensibilă a numărului de cazuri și avem o medie de 200 pe zi. Nu s-a întâmplat deloc, sau poate a fost vreo excepție de vreo zi în care s-a testat mai puțin. Dar nu am avut niciodată serie de patru zile cu medie de 200 de cazuri. Vedem dacă e o întâmplare sau acest trend se menține. Sunt oarecum surprins de această evoluție, că în ultima perioadă lumea a fost mai prezentă pe străzi. Sunt curios ce va fi perioada următoare”.

Acesta a mai precizat că în stabilirea măsurilor de relaxare graduală a restricțiilor trebuie luate în calcul două elemente: unul ține de sănătatea publică, iar celălalt de economie: „Probabil decizia reluării activității a ținut cont de aceste considerente. Lucrurile nu pot continua la infinit cu izolarea. Trebuie încet, încet să revenim la viața normală. Cred că de două luni lumea a învățat și majoritatea știu despre distanțarea fizică, folosirea măștii și spălatul pe mâini. Sunt trei măsuri simple, la care se adaugă evitarea aglomerațiilor. E o perioadă de învățare și cred că aceste două luni au fost suficiente”.

