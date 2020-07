CORONAVIRUS | Alexandru Rafila, despre creșterea numărului de cazuri: Trebuie să apelăm la simțul civic al fiecăruia (VIDEO)

Alexandru Rafila, președintele Societății Române de Microbiologie și reprezentantul țării în Organizația Mondială a Sănătății, a declarat, miercuri, în cadrul Știrilor B1 TV, prezentate de Ttudor Mușat, în contextul creșterii alarmante a cazurilor de coronavirus înregistrată în ultima perioadă în România, că trebuie apelat la simțul civic al fiecăruia pentru respectarea măsurilor impuse pentru limitarea răspândirii virusului.

După ce România a înregistrat miercuri 555 noi cazuri de coronavirus, aceasta fiind cea mai mare creștere de la izbucnirea pandemiei de Covid-19 din țară, reprezentantul României în Organizația Mondială a Sănătății a afirmat că cetățenii trebuie să fie pragmatici și să nu creadă că se întâmplă minuni.

Alexandru Rafila a mai menționat că este îngrijorat de creșterea numărului de cazuri de la ATI, de proporția cazurilor pozitive din totalul testelor efectuate, mai mult, acesta este îngrijorat de numărul crescut de decese.

”Suntem singurii care putem sa schimbăm trendul. Trebuie sa dezvoltăm un soi de simț civic. Să îndemnăm oamenii să respecte măsurile”, a declarat președintele Societății Române de Microbiologie.

Rafila consideră că dacă românii nu fac nimic în acest sens și nu respectă măsurile, ”lucrurile se vor schimba dramatic într-o lună”.

