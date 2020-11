CORONAVIRUS | Alexandru Rafila, despre testarea în masă a Slovaciei: Nu este un model, este o încercare, este un exerciţiu

Alexandru Rafila este de părere că Slovacia, ţară dată ca exemplu pentru testarea în masă a populaţiei cu teste de tip antigen pentru SARS-CoV-2, ”nu este un model, este o încercare, un exerciţiu în momentul de faţă”.

”Slovacia nu este un model, este o încercare, este un exerciţiu în momentul de faţă. Utilizarea testelor pentru antigen în acest moment poate să detecteze un anumit număr de cazuri, dar, cu siguranţă, nu toate cazurile de infecţie dintr-un anumit moment. Asta este sensibilitatea acestor teste şi testele detectează persoane cu încărcături virale mari, mai puţin cele cu încărcături virale reduse”, a declarat reprezentantul României la Organizația Mondială a Sănătății (OMS), vineri după-amiază, într-o conferinţă de presă susţinută la PSD Braşov, conform News.ro.

El a mai spus că nu există o recomandare din partea Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii cu privire la testarea în masă a populaţiei unei ţări sau a unei regiuni.

Cu toate acestea, Rafila se arată în favoarea testării în masă cu astfel de teste în localităţi cu mii sau zeci de mii de oameni, susţinând ideea testării celor posibil infectaţi şi a contacţilor acestora cu teste de tip real-time PCR, singurele în baza cărora se poate pune un diagnostic cert.

”Ce putem, însă, să facem este să putem să testăm toţi contacţii persoanelor care sunt infectate sau, dacă într-o comunitate avem o incidenţă extrem de mare, acolo putem într-adevăr să facem o testare a comunităţii respective, mii de persoane, poate, sau zeci de mii de persoane, încât într-un timp scurt să identificăm un număr de persoane infectate care pot fi izolate şi să oprim transmiterea în cadrul comunităţii respective. Eu sunt pentru intervenţii punctuale, inclusiv cu acest tip de teste, la nivel naţional mai puţin. Dar una este să discutăm despre testele astea antigen pe care le putem utiliza la nivel comunitar, dar altceva este să utilizăm testele acestea PCR care sunt singurele care certifică diagnosticul de îmbolnăvire în momentul de faţă şi atunci singura soluţie este să dezvoltăm reţeaua de testare şi să testăm la timp atât persoane care ar putea să fie infectate cât şi contacţii lor”, a menționat profesorul.

Slovacia a început a două etapă de testare la nivel național pentru depistarea infecției Covid-19

Amintim că Slovacia a lansat la începutul lunii noiembrie a două etapă de testare la nivel național pentru depistarea infecțiilor cu noul coronavirus de tip SARS-CoV-2, după un prim val de teste care a arătat că peste 1% din cei 3,6 milioane de oameni testați sunt contagiați.

Oamenii din Slovacia fac teste de antigen, al căror rezultat este obținut în 30 de minute, însă aceastea sunt considerate mult mai puțin precise decât testele de laborator de tip Real Time PCR, unde tampoanele nazale trebuie trimise la un laborator pentru analiză.

Screening-ul are loc în 45 din cele 79 de districte din Slovacia cu cel mai mare procent de cazuri pozitive. Pentru testarea în masă au fost organizate nu mai puțin de 2.700 de puncte unde sunt administrate testele. Stațiile de screening sunt deschise între 08:00 și 20:00 ora locală.

Ludovic Orban, despre testarea în masă: În urma discuţiilor cu specialiştii, nu s-au degajat suficiente argumente

Premierul susține că nu au existat suficiente argumente din partea specialiștilor ca testarea în masă să fie implementată și în România. În cursul zilei de marți, primul-ministru a ținut să precizeze și faptul că nu a fost luată o decizie în ceea ce priveşte organizarea unei testări în masă în România.

„România are o populaţie mare. Încă nu am luat o decizie în acest sens (privind testarea în masă, n.r.). Ce pot să vă spun este că deja am adoptat un act normativ în care am decis achiziţionarea a 3 milioane de teste rapide, la rezerva pe care o constituim. Utilizarea acestor 3 milioane de teste rapide va fi decisă de specialiştii din domeniul sănătăţii publice de la Institutul Naţional de Sănătate Publică din Ministerul Sănătăţii”, a precizat premierul Ludovic Orban, în timpul unei conferințe de presă, susţinute la finalul participării la Topul Naţional al Firmelor 2020.