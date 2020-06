CORONAVIRUS | Alexandru Rafila: În România, procentul de probe pozitive din totalul de teste efectuate este de 3%, ceea ce este mult și ar trebui să creeze o anumită preocupare față de evoluția acestei infecții (VIDEO)

Alexandru Rafila, președintele Societății Române de Microbiologie a explicat, marți, într-o intervenție telefonică în cadrul emisiunii ”Dosar de politician”, că în acest moment în România sunt confirmate ca fiind pozitive 3% din totalul testelor zilnice pentru infecția cu noul coronavirus, ceea ce este îngrijorător în condițiile în care, în urmă cu câteva săptămâni doar 1% dintre testele efectuate aveau rezultate pozitive. Rafila a mai precizat și că numărul cazurilor de contaminare a crescut în România după data de 1 iunie nu din cauza măsurilor de relaxare, ci mai ales pentru că unii dintre români au renunțat să mai respecte regulile stabilite de autorități, după ce în spațiul public au apărut informații contradictorii referitoare la COVID-19.

”Nu mă interesează numai numărul de cazuri noi. Acesta este un indicator important, dar nu este singurul. Mă interesează și procentul de cazuri noi din totalul de teste efectuate. Luni au fost comunicate cazurile pentru duminică și duminica se testează mai puțin și au fost aproape 5% din cazuri pozitive. 5% este un procent foarte mare și este chiar periculos, care este luat în calcul de autoritățile de sănătate publică din diverse țări. Asta ne arată că, dacă iau probe de la persoanele simptomatice, procentul acesta este un procent mare. Noi am fost în jurul procentului de 1% timp de mai multe săptămâni, după care au început încet, încet să crească și acum avem circa 3% dintre probe pozitive, ceea ce este mult și ar trebui să creeze o anumită preocupare față de evoluția acestei infecții”, a declarat Alexandru Rafila.

Întrebat de ce în aceste condiții sunt adoptate noi măsuri de relaxare, Alexandru Rafila a răspuns: ”După data de 15 mai măsurile de relaxare nu au dus la o creștere a cazurilor. Cazurile au început să crească după relaxarea de la 1 iunie. Nu cred că elementele de relaxare care au fost introduse au generat o creștere a numărului de cazuri, ci mai degrabă că mulți dintre concetățenii noștri au renunțat total sau parțial la măsurile de protecție individuală, care duc la protecția comunității. Lucrul ăsta se datorează multor informații care au ajuns în spațiul public, foarte contradictorii, care au pus în discuție realitatea acestei epidemii, realitatea cifrelor comunicate de Institutul de Sănătate Publică sau de Ministerul Sănătății. Toate aceste lucruri generează neîncredere. Dacă noi nu ne hotărâm să transmitem un mesaj unitar către oameni că trebuie să păstreze aceste măsuri în perioada următoare, care nu o să fie de o săptămână, ci de durată mai lungă, atunci o să asistăm la creșterea numărului de cazuri”.

Rafila a vorbit și despre anunțul Guvernului, potrivit căruia se va permite reluarea slujbelor în interiorul bisericilor. Asta în condițiile în care teatrele sau cinematografele din mall-uri încă nu se redeschid.

”Eu cred că este foarte bine că se deschid bisericile, dar acest lucru trebuie făcut în concordanță nu numai cu măsurile de prevenire a răspândirii bolii, ci și în concordanță cu spațiul care este disponibil în acea biserică. Probabil că și în cazul sălilor de teatru, cinematografe ar trebui examinată situația la nivel individual, adică nu toate sălile de teatru, nu toate cinematografele arată la fel. Condițiile în care probabil că trebuie aplicate ca să reduci la minimum pericolul de transmitere sunt diferite în funcție de locație”, a mai spus Alexandru Rafila.

Grupul de Comunicare Strategică a transmis, marți, că în ultimele 24 de ore, la nivel național, au fost înregistrate 250 de noi cazuri de îmbolnăvire cu COVID-19. Astfel, bilanțul total al persoanelor confirmate cu noul coronavirus ajunge la 22.415. Dintre persoanele confirmate pozitiv, 16.071 au fost declarate vindecate și externate. Totodată, până marți, 1437 persoane diagnosticate cu infecție cu COVID-19 au decedat.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.