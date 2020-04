CORONAVIRUS. Ambasadorul român în Germania, Emil Hurezeanu, despre sutele de muncitori români din Pforzheim diagnosticaţi cu COVID-19: 'Nu sunt sezonieri. Doar cinci persoane au necesitat spitalizare, una având nevoie de ventilare mecanică' (VIDEO)

Viețile a sute de români plecați la muncă în Germania sunt puse în pericol. Este vorba despre aproximativ 500 de români care lucrează la cel mai mare furnizor de carne și produse din carne din Germania, unde au fost înregistrate sute de cazuri de coronavirus. Ambasadorul României în Germania, Emil Hurezeanu, a declarat pentru B1 TV că 300 dintre ei au fost depistați pozitiv cu COVID-19.

Dintre cei 500, aproximativ 300 au fost testați pentru COVID-19 și rezultatele lor sunt pozitive. Sunt spitalizați în locuri controlate de autoritățile medicale și de protecția muncii din regiune, spune ambasadorul român, Emil Hurezeanu.

Majoritatea sunt asimptomatici sau prezintă simptome uşoare. Dintre cei depistați ca fiind infectați cu noul coronavirus, doar cinci persoane au necesitat tratament în regim de spitalizare, două dintre acestea fiind între timp externate, iar într-un singur caz, la una din cele 2 persoane deja externate, s-a impus ventilarea mecanică.

“Ceilalți 200 lucrează în continuare, vin casă, rămân în sânul familiei. Ei sunt într-o formă de izolare. De familiile acestora din urmă se ocupă membrii Societății Româno-Germane din oraşul Pforzheim, landul Badden-Wurttemberg, din sud-vestul Germanie.

La procesorul de carne din oraşul Pforzheim, landul Badden-Wurttemberg, din sud-vestul Germaniei, lucrează aproximativ 700 de oameni, toți fiind străini. Hurezeanu a precizat că 500 de angajați sunt rămâni, iar restul de 200 sunt polonezi și bulgari.

Cei 500 de angajați români vin de ani de zile în acest loc pentru un loc și, potrivit ambasadorului român nu sunt muncitori sezonieri.

“Își aleg locuințele. Au locuințe în oraș pe care subcontractorul le pune la dispoziție și ei aleg. Au condiții grele de muncă, așa cum e în abatoare, dar bănuiesc, pentru că nu știu precis, pentru că aștept lămuriri, că au fost luate toate condițiile care se aplică în general în intreprinderile mari, mai ales cum sunt în intreprinderile acestea din industria alimentară, prelucrătoare, care au funcționat ca oțelăriile, spre exemplu, tot timpul în această perioadă de suspendare în general”, a declarat Emil Hurezeanu pentru B1 TV.

Cu privire la muncitorii români plecați la muncă în agricultură, Hurezeanu spune că au fost înregistrate plângeri, dar sunt în număr foarte mic față de zecile de mii de români care lucrează în Germania.

“Aceștia sunt diferiți de muncitorii din ferme. Cei din ferme au venit pentru culesul fructelor și legumelor pentru o perioadă limitată. Majoritatea nu au contracte de muncă semnate decât prin firme private, fie din România, fie din Germania. Dintre aceștia, cu zecile de mii, în aprilie și mai, avem aproximatv 100 de cazuri cu probleme. Sunt oameni care fie au mai fost la muncă, fie nu au mai fost, dar de această dată au intrat într-un fel de stres, de derută, este normal din cauza COVID-19, dar și din cauza abuzurilor pe care le-au înregistrat, le-au semnalat la locul de muncă.

Toate aceste cazuri, în măsura în care ne-au fost menționate, sunt în curs de clarificare de către autoritățile componente.

Mulți dintre cei care nu au mai vrut să lucreze, au părăsit carantina, s-au angajat la alte ferme între timp, nu mai vor să se repatrieze.

E vorba despre câteva zeci de cazuri și zeci de mii de oameni care au venit până acum”, a spus ambasadorul român în Germania.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.