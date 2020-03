Alertă maximă în Capitală. Accesul în spitalul MAI din Capitală este restricționat după ce unul dintre cei doi pacienți diagnosticați luni seară cu COVID-19 a intrat în contact cu medicii, fără să se știe că ar fi suspect de infectare. Bărbatul a fost internat săptămâna trecută la Spitalul Dimitrie Gerota cu altă afecțiune. După câteva zile, fostul angajat al MAI a dezvoltat o simptomatologie pulmonară foarte agresivă, anunță Grupul de Comunicare Strategică. Pacientul a fost testat luni seară pentru coronavirus iar rezultatul a ieșit pozitiv. Medicii care l-au tratat au fost plasați imediat în carantină. Tot luni a fost confirmat și un alt caz la Buzău.

Este vorba despre o femeie de 73 de ani. Aceasta ridică la 17 numărul îmbolnăvirilor de COVID-19 în țara noastră.

Bărbatul de 60 de ani a fost internat pe 5 martie la Spitalul Dimitrie Gerota cu simptomatologie total diferită față de definiția de caz pentru pacienții infectați cu noul coronavirus. La câteva zile după internare, pacientul a dezvoltat o simptomatologie pulmonară foarte agresivă, fapt ce i-a determinat pe medicii care îl aveau în observație să solicite efectuarea testului pentru COVID-19. Rezultatul a fost pozitiv.

Imediat, a fost declanșată ancheta epidemiologică. Pacientul susține că nu a călătorit recent în nici un stat din zonele considerate de risc maxim. Accesul în Spitalul Dimitrie Gerota a fost restricționat pentru că bărbatul a stat în spital mai multe zile înainte de a fi diagnosticat

Toate persoanele care au intrat în contact cu fostul angajat MAI vor fi testate.

Celelalte persoane care au lucrat în unitatea medicală în perioada în care bărbatul a fost internat, dar care nu sunt în spital în prezent, vor rămâne în izolare la domiciliu și sub supraveghere medicală.

Un alt caz de coronavirus a fost confirmat în Buzău. Este vorba despre o femeie de 73 de ani întoarsă recent din Rimini.

Pacienta din Buzău a fost adusă deja la Institutul Matei Balş din Capitală. Însă nu a stat deloc în izolare sau în carantină deoarece la vremea când s-a întors din Rimini, zona nu era una de cod roşu în Italia.

