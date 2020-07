CORONAVIRUS | Andrei Baciu: În sistemele performante de sănătate, dacă ai factori de risc și refuzi testele, ajungi să plătești pentru că nu ai avut o atitudine preventivă (VIDEO)

Andrei Baciu, secretar de stat în Ministerul Sănătății, a declarat, pentru B1 TV, că este foarte important ca persoanele depistate cu coronavirus, dar asimptomatice să discute cu medicii și să fie supuse mai multor teste, deoarece există posibilitatea ca acestea să aibă anumite patologii, care să le expună unor riscuri suplimentare. Mai apoi, este crucial ca acestea să stea în izolare, pentru a nu transmite virusul și altora. Baciu a ținut să precizeze că în statele cu sisteme de sănătate performante, pe care noi le vedem ca modele, oamenii care sunt suspectați că au anumite boli, dar refuză testările pentru confirmare ajung apoi să plătească pentru că nu au dat dovadă de atitudine preventivă. Și de această dată, Andrei Baciu a pus accent pe respectarea măsurilor de distanțare socială și pe portul măștii.

Nu o să-ți vină să crezi CÂT costă un meniu de nuntă gătit de către chef Florin Dumitrescu

Secretarul de stat Andrei Baciu i-a îndemnat pe români să-i asculte pe medici, căci, dacă tot au vindecat atât de mulți pacienți, e clar că știu ce vorbesc. El a explicat faptul că persoanele depistate cu SARS-CoV-2, dar asimtomatice, deși nu simt nicio durere, pot transmite virusul mai departe. În plus, deși acestea se simt bine la început, starea lor de sănătate se poate înrăutăți brusc.

„Ați văzut că toți medicii, nu doar de la noi, ci la nivel global, au atras atenția cu privire la aceste riscuri, faptul că inclusiv pacienții asimptomatici, într-un interval scurt de timp, pot să să se agraveze din punct de vedere al sănătății proprii. Nu sunt chestiuni noi. Sigur că, în ultimele luni, corpul medical s-a concentrat pe a trata pacienții, nu pe a încerca să convingă asupra acestui aspect. Din nefericire, vedem ce se întâmplă acum. Trebuie să mergem pe mână medicilor, care tratează astfel de pacienți și tratează cu succes. Au vindecat zeci de mii de pacienți în România. Haideți să-i ascultăm!

Asimptomatic înseamnă să nu ai niciun simptom, să nu te resimți în niciun fel, să nu te doară nimic. Asta nu înseamnă că, din punct de vedere medical, lucrurile pot fi perfecte. Pot să existe anumite condiții, anumite boli care să evolueze. Poți să nu simți nimic, să percepi că faci parte din categoria asimptomaticilor și, totuși, să ai anumite patologii care să te expună la un risc suplimentar în fața infecției de coronavirus. De aici și importanța unei minime interacțiuni medicale. Cum a menționat și domnul ministru Nelu Tătaru, propunerea a fost a unui minim interval de 48 de ore. În aceste ore, medicii pot face mai multe teste simple”, a declarat Andrei Baciu, pentru B1 TV.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.