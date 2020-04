Autoritățile de la București au anunțat că anul școlar nu va fi înghețat, în contextul pandemiei de coronaxirus. Ministrul Educației, Monica Anisie, a reiterat, marți, faptul că elevii își vor susține examenele chiar dacă, în ultima lună, din cauza răspândirii COVID-19, școlile au fost închise, iar cursurile s-au ținut pe platforme online.

Mai exact, ministrul a precizat că examenele pentru Evaluarea Națională și Bacalaureat vor fi date în luna iulie și nu vor cuprinde materia aferentă semestrului II.

Ministrul Educației, Monica Anisie, a precizat că data exactă privind reluarea cursurilor va fi stabilită în funcție de evoluția pandemiei de coronavirus din România.

'Scenariul de lucru prevede reluarea cursurilor după încetarea stării de urgentă', a punctat Anisie.

'În acest timp am urmărit ce se întâmplă în celelalte țări europene și m-am aflat permanent în contact direct cu toți miniștrii Educației din UE pentru a corela măsurile pe care urmează să le luăm în funcție de evoluția pandemiei de coronavirus din țara noastră', a mai spus Anisie.

