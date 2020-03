CORONAVIRUS. Apelul unei asistente de la Spitalul Deva: 'Nu vrem să murim cu mâinile goale. Vrem să ajutăm, dar nu avem echipamente' (VIDEO)

Pandemia de coronavirus i-a lovit din plin și pe cei aflați în prima linie în această luptă, în România. 153 de cadre medicale au fost depistate până acum pozitiv cu Covid-19, dintre care 92 la Suceava.

Și alte spitale se tem că pot avea soarta colegilor suceveni. Un astfel de caz este și la Deva, acolo unde unitatea medicală a fost declarată spital pentru Covid-19. Medicii hunedoreni se plând însăd e situația dezastruoasă de la ei din spital și cer ajutorul autorităților.

‘ Mergem carne de tun. Să ne asculte cineva! Nu vrem să murim cu mâinile goale. (...) Vrem să ajutăm. Nu avem echipament. Să ne audă cineva’, a spus pentru B1 TV Cristina Neagu, asistent medical Județean Deva.

