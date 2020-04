Guvernul de la Berlin a relaxat restricțiile la granițe pentru lucrătorii din estul Europei, chiar dacă pandemia de coronavirus este departe de a se fi încheiat, Prin urmare, joi, pe Aeroportul Internațional din Cluj-Napoca aproximativ 1.500 de români așteptau să se îmbarce în mai multe zboruri timp charter special organizate pentru a pleca să lucreze în agricultură, în Germania.

Oamenii, veniți chiar și din județul Suceava, considerat Lombardia României, vor fi distribuiți în 12 avioane ce vor avea ca destinație Germania.

În imaginile suprinse de un cetățean aflat la aeroport se poate vede că regulile de distanțare socială impuse pe timpul stării de urgență generate de pandemia de coronavirus nu sunt respectate.

CORONAVIRUS. Aproximativ 1500 de români pleacă de pe Aeroportul Cluj în Germania, la munci agricole

Potrivit directorului Aeroportului Cluj, David Ciceo, organizarea aparține firmelor private care s-au ocupat și de contractele lor de muncă.

Ciceo a declarat pentru B1 TV că nu știe cine sunt organizatorii, iar Prefectura Cluj a trimis jandarmeria la fața locului pentru a restabili ordinea.

Ulterior, oamenii au fost distanțați la circa 1,5 metri, iar un avion a decolat deja spre Germania.

"Situația prezentată în imagini este din parcarea auto. În interiorul aerogării s-au luat permanent toate măsurile. Din păcate, organizatorii au adus la ora 7.00 aproape 1.500 de pasageri deși primul zbor a fost la ora 13.00. Pe aeroportul din Cluj sunt eșalonate cele 12 zboruri programate joi, 9 aprilie, până la ora 21.00", a spus acesta.

Parcarea auto este gestionată de Consiliul Județean Cluj, iar de la primele ore reprezentanții Aeroportului au cerut luarea unor măsuri urgente.

Mai mult, spune Ciceu, oamenii au sosit la aeroport fără bilete și fără să știe unde pleacă cu exactitate.

“Noi avem trei zboruri programate astăzi: Berlin, Dusseldorf și Baden-Baden”, explică direstorul Aeroportului Cluj.

Acesta a mai precizat că se va lua legătura cu firma de organizare pentru ca la următoarele zboruri, programate pentru sâmbătă și duminică, să nu se mai îmtâmple la fel.

“Și ei trebuie să respecte regulile impuse de autorități”,a spus acesta.

În ultima lună, mai spune el, trei dintre pasagerii care au tranzitat Aeroportul Cluj, au fost confirmate cu coronavirus.

Totodată, Ciceu spune că avioanele și aerogara sunt dezinfectate permanent pentru a limita răspândirea coronaviruslui.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.