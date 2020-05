CORONAVIRUS | Arhiepiscopul Tomisului, ÎPS Teodosie, a împărtășit credincioșii cu aceeași linguriță și din același potir. Reacția Patriarhiei Române / Cum explică situația Arhiepiscopia Tomisului (VIDEO)

Arhiepiscopul Tomisului, ÎPS Teodosie, a împărtășit, sâmbătă, pe treptele din faţa Catedralei Sf. Petru şi Pavel din Constanţa, mai mulți copii cu aceeași lingurăță și din același potir, ceea ce încalcă atât regulile impuse de autorități, cât și pe cele stabilite de Biserica Ortodoxă Română pentru această perioadă în care România se află în plină pandemie de coronavirus. În imaginile publicate de presa locală se poate vedea cum mai multe femei și copii așteaptă în fața lăcașului de cult să primească împărtășania. Nici preoții, nici credicioșii nu poartă măști și nici nu respectă distanțarea socială.

Referindu-se la situația de la Constanța, purtătorul de cuvânt al Patriarhiei Române, Vasile Bănescu, a declarat că ”ostentaţia cu care s-a procedat (...) nu onorează pe nimeni”.

„Îndrumările bisericeşti ale Patriarhiei Române pentru perioada în care ne aflăm sunt clare, amănunţite şi publice. Fireşte că nu este vorba despre vreun pericol legat de împărtăşirea în sine, dar ostentaţia cu care înţeleg ca s-a procedat, după ce s-au făcut publice aceste îndrumări, nu onorează pe nimeni”, a declarat reprezentantul Patriarhiei, pentru News.ro.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.