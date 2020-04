CORONAVIRUS | Beatrice Mahler, managerul Institutului ”Marius Nasta”: Urmează un moment extrem de important. Ce se va întâmpla după 15 mai va depinde de cum ne comportăm noi (VIDEO)

Președintele Klaus Iohannis a anunțat, miercuri, 22 aprilie, că după 15 mai, măsurile de relaxare a restricțiilor vor fi reprezentate de obligația ca cetățenii să poarte măști de protecție în spațiile publice închise și în mijloacele de transport în comun. De asemenea, tot după această dată, se va renunța la restricțiile privind deplasările individuale în spațiile publice. Mai exact, oamenii vor putea ieși din casă fără adeverință de la angajator sau declarație pe proprie răspundere.

În acest context, Beatrice Mahler, manager al Institutului de Pneumoftiziologie „Marius Nasta” a vorbit pentru B1 TV despre cum trebuie să privim aceste măsurile de relaxare a restricțiilor și despre cum va trebui să procedăm pentru a preveni un nou val de infectări cu noul coronavirus.

Beatrice Mahler, manager al Institutului de Pneumoftiziologie „Marius Nasta”, a declarat pentru B1 TV, în cadrul emisiunii „Talk B1 cu Tudor Mușat”,că un moment decisiv îl va reprezenta ziua de 1 mai și că depinde de cum vor proceda oameni în această zi de sărbătoare. Mai exact, numărul de cazuri de infectare cu noul coronavirus ar putea să crească dacă cetățenii nu vor respecta măsurile recomandate de autorități.

„Până în 15 mai trebuie să avem grijă pentru că mai urmează un moment extrem de important pentru noi, românii, data de 1 mai, o dată la care suntem obișnuiți să ieșim. Este foarte important modul în care ne vom comporta în continuare pentru ca măsurile care se doresc a fi anunțate după 15 mai să poată fi aplicate. Cu siguranță, modalitatea în care vor fi aplicate și modalitatea de aplicare și de relaxare a restricțiilor actuale, se va face și în funcție de numărul de îmbolnăviri și de evoluția pandemiei în România, în acest moment. Suntem încă într-un moment în care numărul de pacienți este totuși este mare”, a mai declarat manager al Institutului de Pneumoftiziologie „Marius Nasta” pentru B1 TV.

