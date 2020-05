CORONAVIRUS | Beatrice Mahler, managerul Institutului „Marius Nasta”: Suntem încă la începutul pandemiei. Trebuie să tratăm la fel de atent regulile legate de distanțarea socială, de purtarea măștii, de spălarea mâinilor (VIDEO)

Beatrice Mahler, manager al Institutului de Pneumoftiziologie „Marius Nasta”, a declarat miercuri, într-o intervenție în cadrul emisiunii „Dosar de politician”, că pandemia de coronavirus de află încă la început, iar, în lispa unor studii, este greu de precizat dacă tulpina de SARS-CoV-2 din Europa și SUA este mai agresivă decât cea din China sau dacă pericolul reprezentat de virus va scădea în următoarele luni.

”Virusurile, în general, pot suferi mutații care pot modifica gradul de agresivitate. Din păcate, informațiile pe care le avem în acest moment nu sunt de o certitudine maximă și în tot acest context, singurul lucru corect și cu responsabilitate pe care putem să-l facem este să privim cu maximă seriozitate ceea ce avem noi de făcut, fie la nivel individual, fie la nivel macrosocial”, a explicat medicul.

Întrebată dacă acest virus va deveni mai agresiv și mai contagios odată cu trecerea timpului sau puterea lui va scădea prin mutații, Beatrice Mahler a răspuns: ”Aici avem mai multe variante și nu depind neapărat de mutații, ci de durata pe care o are pandemia aceasta. Până în acest moment, tot ceea ce aplicăm la nivel pandemie de SARS-CoV-2 este raportat la ceea ce am cunoscut, la ceea ce am trecut ca umanitate, adică epidemia de virus gripal știm că a avut o perioadă lungă de timp și a avut niște valuri de evoluție. În acest moment, ne raportăm la această pandemie cu așteptările legate de informațiile pe care le-am trăit. Nimeni nu poate să spună cu certitudine care va fi cursul. Fiind un virus, cu siguranță, putem să ne așteptăm la un al doilea val. Tot mai multe voci din lumea medicală confirmă ipoteza unui val care ar putea să revină mai ales în perioada rece.

Legat de agresivitate, se vorbește de un număr de persoane care odată imunizare nu ar mai face infecția cu SARS-CoV-2 și asta ar crea o stare de confort. În acest moment, nu știm dacă trecerea prin infecție asigură o imunitate suficient de puternică și nu știm pentru ce peioadă de timp este această imunitate. Suntem la începutul unei pandemii. Raportat la ce înseamnă evoluția unei pandemii, suntem la început, de aceea nu putem să tragem concluziile ferme în acest moment”.

Totodată, managerul Institutului de Pneumoftiziologie „Marius Nasta” a declarat că nu se poate preciza cu exactitate dacă România se apropie de un vârf al infecțiilor. Astfel, medicul a insistat că este importat ca și de acum înainte oamenii să respecte regulile de distanțare și de igienă.

”Nu putem să spunem că urmează vârful. Important este să menținem numărul de infectări și să nu depășim acest număr care este raportat zi de zi de Centrul de Comandă. La acest număr de infectări și la numărul de cazuri care sunt în acest moment la terapie intensivă, pacienții pot fi îngrijiți și acesta este cel mai important lucru.

Ce trebuie să facem cu maximă responsabilitate pentru perioada următoare este să încercăm să tratăm la fel de atent regulile legate de modul în care trebuie să respectăm distanța unii față de alții, de purtarea măștii, de spălarea mâinilor. Sunt reguli simple, aparent banale, dar care vor face diferența între numărul de persoane infectate și numărul de persoane sănătoase”, a mai declarat Beatrice Mahler.

Întrebată dacă aparatele de aer condiționat pot fi un factor de propagare a infecției cu coronavirus, aceasta a explicat: ”În acest moment nu sunt studii care să susțină această ipoteză. (...) Cu siguranță, aparatele de aer condiționat și filtrele trebuie schimbate din mai multe considerente. În primul rând, pentru că avem nevoie să respirăm un aer curat.

În cazul mașinilor se poate face ventilația foarte ușor. Studiile arată că orice încăpere în care un pacient bolnav intră, dacă este bine ventilată – sistemul fereastră-ușă deschisă – duce la scăderea concentrației de partiule infectate foarte mult”.

Despre rolul aparatelor de aer condiționat în răspândirea COVID-19 a vorbit și Virgil Musta, medic infecționist la Timișoara. Acesta a explicat, într-o intervenție pentru B1 TV, că instalațiile de aer condiționat pot deveni surse de infecție cu coronavirusul SARS-CoV-2 dacă nu au și funcția de epurare a aerului de bacterii și viruși, astfel putând contamina încăperile.

„Eu am tras un semnal de alarmă în acest sens, pentru că putem vedea situația din spitale. În spitale sunt recomandate doar aere condiționate care îndeplinesc anumite condiții, care au și această funcție de epurare a aerului de bacterii și viruși. Altfel, acestea devin la un moment dat surse de infecție. Practic, vehiculează un aer contaminat. Același lucru cred că este important în orice încăpere în această perioadă de pandemie, unde există riscul ca încăperile să fie contaminate. Cred că este foarte important să aerisim natural încăperile, iar dacă avem posibilitatea să punem aer condiționat, care să respecte niște condiții tehnice necesare pentru a împiedica transmiterea acestor boli infecțioase, ar fi și mai bine. Numai că aceste instalații sunt destul de scumpe, iar filtrele, care trebuie permanent schimbate, sunt de asemenea scumpe”, a explicat Virgil Musta.

Potrivit datelor raportate miercurid e Grupul de Comunicare Strategică, la nivel național sunt confirmate 14.107 cazuri de infectare cu noul coronavirus. Bilanțul deceselor a ajuns la 864. În același timp, 5.788 de persoane au fost declarate vindecate.

