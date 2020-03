În fața Institutului Oncologic Ion Chiricuță din Cluj-Napoca este coadă de zecid e metri. Bolnavii așteaptă, în frig, pentru a intra în spital, acolo unde urmează să-și primească tratamentul.

Această categorie de bolnavi este și cea mai expusă riscului de deces în cazul infectării cu coronavirus, amintind în acest context că prima persoană care a murit pe teritoriul țării noastre din cauza Covid-19 a fost un bărbat care avea un astfel de diagnostic. (Detalii AICI)

"În plină criză Covid 19 acești bolnavi sunt cei mai expuși infectării. Ce face statul român acum cu acești bolnavi se numește crimă colectivă", atrage atenția deputatul USR Emanuel Ungureanu, vicepreședintele Comisiei de Sănătate din Camera Deputaților, care a făcut publice imaginile.

Ungureanu reamintește că a cerut de nenumărate ori Guvernului posibilitatea de a se emite rețete online pentru pacienții cu cancer și desființarea temporară a cardului de sănătate.

Deputatul face încă o dată apel la solidaritate și la desființarea, măcar temporară, a birocrației pentru ca toți românii să aibă o șansă la viață.

‘ Am urlat zile în șir la Guvern să permită emiterea rețetelor on line pentru pacienții cu cancer, să desființeze temporar mizeria numită card de sănătate, să valideze consultații telefonice și servicii de telemedicină.

Ori nu le pasă, ori sunt incompetenți sau mai degrabă ambele.

Imaginile acestea mi-au sfâșiat inima.

Soluții pentru evitarea acestor aglomerări și umilirea pacienților sunt, le-am propus Casei de Asigurări de Sănătate încă de acum 7 zile, le reiau:

PROPUNERI pentru Casa de Asigurări pentru

pacienții oncologici în contextul COVID 19:

-eliberarea de către casele de Asigurari a documentelor pentru pacienții oncologici in format electronic ( Adeverințe, de asigurat, etc)

-eliberarea online a concediilor medicale pentru pacienții cu cancer

- eliberarea online a rețetelor pentru terapiile orale care nu necesita examinări ( imagistice, laborator, etc) de evaluarea a răspunsului la tratament, fără Cardul de sănătate ( prin verificarea

calității de asigurat in PIAS) sau pe baza adeverinței de asigurat in situațiile când PIAS nu funcționează.

Acest tip de serviciu trebuie însoțit de documentarea unei discuții cu pacientul,

telefonic sau pe Skype, FaceTime, etc, din care sa reiasă ca pacientul poate continua tratamentul!