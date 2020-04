CORONAVIRUS: Care este starea de sănătate a Arhiepiscopului Pimen

Creştinii ortodocşii pot respira uşuraţi. Starea generală de sănătate a Arhiepiscopului Pimen este bună, anunţă Agenţia Basilica a Patriarhiei Române, care citează o declaraţie a purtătorului de cuvânt al Institutului Naţional de Boli Infecţioase"Matei Balş", Cătălin Apostolescu.

Purtătorul de cuvânt al spitalului bucureştean a anunţat marţi că ierarhul are o stare generală bună. De asemenea, cei împreună cu care a oficiat liturghia de Înviere la Suceava nu prezintă simptome.

Vasile Bănescu, purtătorul de cuvânt al BOR, a precizat marţi că arhiepiscopul Pimen al Sucevei şi Rădăuţilor are o pneumonie medie-severă, o simptomatologie clară de contaminare cu COVID-19, iar vârsta sa îl vulnerabilizează.

De asemenea, Bănescu a arătat că DSP Suceava va efectua ancheta epidemiologică la Mănăstirea 'Sfântul Ioan', unde îşi are sediul Arhiepiscopia.

"Dincolo de ceea ce ştim deja cu toţii, toate informaţiile despre starea de sănătate a IPS Pimen pot fi oferite exclusiv de medicii care îl îngrijesc la Spitalul 'Matei Balş' şi cărora le mulţumim. Ştim în acest moment că are o pneumonie medie-severă, că are o simptomatologie clară de contaminare cu COVID şi că vârsta sa îl vulnerabilizează. Astăzi (n.r. - marţi), DSP Suceava va efectua ancheta epidemiologică la Mănăstirea 'Sfântul Ioan' din oraşul Suceava, unde îşi are sediul Arhiepiscopia. Până în acest moment toţi cei de acolo sunt bine, inclusiv cei ce au slujit la Înviere alături de arhiepiscop. Informaţiile despre evoluţia situaţiei le vom afla toţi exclusiv de la medici/ Grupul pentru Situaţii de Urgenţă", a declarat pentru Agerpres Vasile Bănescu.



Arhiepiscopul Pimen al Sucevei şi Rădăuţilor a fost testat pozitiv pentru COVID-19 şi a fost adus luni la Institutul de Boli Infecţioase ''Matei Balş'' din Bucureşti, cu un elicopter.



Ierarhul este cel mai bătrân membru al Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române și are 90 de ani. el fiind instalat ca episcop al Sucevei din anul 1991.

Suceava rămâne cea mai afectată zonă a ţării de către coronavirus, cu 2238 de cazuri. Lăcaşele de cult nu au fost ocolite nici ele de pandemie, din păcate.

Şi Mănăstirea Dragomirna a fost închisă şi băgată în carantină de Direcția de Sănătate Publică Suceava, după ce nouă măicuţe au fost depistate cu COVID-19.