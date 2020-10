CORONAVIRUS | Carmen Orban, medic specialist ATI: Toate spitalele sunt pline. În acest ritm, o să ne pregătim de un dezastru (VIDEO)

Carmen Orban, medic specialist ATI, a avertizat că sistemul sanitar nu va mai face față epidemiei dacă regulile de prevenție nu vor fi respectate cu strictețe, informează B1 TV. De altfel, secretarul de stat Raed Arafat a avertizat, în cadrul unei videconferinţe, că e de aşteptat că numărul pacienților care intră zilnic la Terapie Intensivă să ajungă la 100, iar sistemul de sănătate va trebui să se adapteze la măsurile solicitate de medicina dezastrelor.

Carmen Orban, medic specialist ATI, a susținut că sistemul sanitar românesc e pus la grea încercare de când a izbucnit această criză sanitară și ar putea intra în colaps dacă oamenii nu respectă regulile de prevenție, ducând astfel la o creștere a numărului de pacienți.

„Deja sistemul este copleşit şi în acest ritm să ne pregătim de un dezastru. Toate spitalele sunt copleșite, sunt pline.

Sistemul de sănătate e puternic lovit de această pandemie şi pare în continuare nepregătit, deşi am remarcat cu toţii că fiecare face tot ce trebuie pentru a intra în linie dreaptă în lupta cu acest virus. S-au făcut eforturi foarte mari, atât în domeniul dotărilor, cât şi în protecţia personalului medical.

E un moment de unitate, un moment în care politica trebuie să dispară complet, un moment în care trebuie să fim solidari, iar expertiza oamenilor foarte pregătiţi trebuie expusă şi scoasă în faţă”, a declarat Carmen Orban, potrivit B1 TV.

