CORONAVIRUS | Cătălin Tolontan, despre situația de la Spitalul Județean Suceava: Este fără precedent, dar nu cred că va fi singurul caz. Suntem într-o bătălie a cifrelor și a resurselor (VIDEO)

Situație extrem de gravă la Spitalul Județean Suceava, unde luni dimineață, toți angajații unității medicale au fost chemați la serviciu, deși unii erau suspectați sau chiar infectați cu noul coronavirus.

În total, 52 de cadre medicale sunt infectate cu COVID-19.

Într-o intervenție telefonnică în cadrul emisiunii „Dosar de politician”, jurnalistul Cătălin Tolontan, a declarat că este vorba despre o situație fără precedent, însă este de așteptat ca o astfel de criză să apară și în alte unități medicale.

”Este fără precedent, dar nu cred că va fi singurul caz. Aici cred că e vremea raționalității și trebuie să decelăm între ceea ce li s-a întâmplat și altora, ceea ce ni se va întâmpla și nouă, din păcate, pentru că nu am știut să învățăm și ceea ce este particularitatea sistemului nostru de sănătate.

Și alți medici au fost infectați, sunt cifre care urcă până la 10-15% din totalul celor infectați în anumite sisteme medicale. Italia are o mare problemă cu medicii infectați în acest moment, dar la noi lucrurile au început cam devreme”, a declarat Tolontan.

În acest context, jurnalistul a precizat că este vorba despre ”o bătălie a cifrelor și a resurselor”.

”Suntem într-o bătălie a cifrelor și a resurselor. Aceasta este realitatea. Germania are o rată foarte mică a deceselor, printre altele, pentru că are 28.000 de paturi de terapie intensivă, la număr de populație. Are de trei ori mai multe decât Franța și de cinci ori mai multe decât Italia. Din păcate, noi avem doar 2.500 de paturi de terapie intensivă cu linie de gardă, adică unde putem trata bolnavii de coronavirus, și dintre ele jumătate doar au toate instalațiile medicale necesare. În rest, mai avem vreo 1.200 de ventilatoare, dar nu știm cum o să le aducem și cum vor fi aduse la paturile ATI.

În momentul ăsta, România se prezintă la începutul epidemiei, (...) cu doar 1.300 – 1.400 de paturi de terapie intensivă pregătite pentru a face față după ce vor fi externați cei care sunt internați acum acolo.

Am început cu stângul, dar multe țări au început și ele cu stângul. Au fost făcute și lucruri bune: au fost închise repede școlile, am încercat să izolăm populația, nu am reușit cum ar fi trebuit.

Tre lucrurile rele – suntem foarte în urmă la dotări și toți medicii vorbesc despre lipsa de măști, halate, costume de protecție”, a mai spus Cătălin Tolontan.